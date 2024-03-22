Результат роботи ЗСУ, – офіцер пояснив, навіщо Росія збільшує армію

Владімір Путін збільшив чисельність збройних сил Росії до рекордного показника – 2 мільйони 209 тисяч осіб. Це на понад 300 тисяч більше окупантів, ніж було раніше. Зокрема,1 мільйон 300 тисяч – це військовослужбовці.

Це фактично визнання безповоротних санітарних втрат загарбників. Це 24 Каналу зауважив офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

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Путін збільшує армію

Тарас Березовець зазначив, що збільшення кількості армії на понад 300 тисяч, яке відбулось – це насамперед заміна непоправних санітарних втрат серед росіян. Окрім вбитих, до санітарних втрат входять, зокрема, важко поранені та зниклі безвісти.

Ці 300 тисяч, на які Путін збільшив збройні сили – це і є результат, який був досягнутий українськими Силами оборони. Та кількість окупантів, яка точно була знищена. Росіяни офіційно відмовляються визнавати ці цифри. Це визнання цих безповоротних санітарних втрат,

– підкреслив він.

Також, згідно з офіційною інформацією окупантів, 500 тисяч контрактників поповнили лави збройних сил Росії. Це не означає, що це будуть лише бойові підрозділи. Основна їхня частина – це логістика, ті, хто забезпечують підрозділи їхніх формувань, які діють на території України. Зокрема, це поповнення тих підрозділів, які були виведені з інших регіонів Росії на тимчасово окуповані українські території.

Крім того, міністерство оборони Росії планує посилювати західні регіони Росії через вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Також Путін відновив ліквідовані раніше Московський і Ленінградський воєнні округи. Замість них раніше був сформований так званий Західний воєнний округ. Зараз будуть створені два округи. Тому ворогу потрібно відновити особовий склад.

"Тому відновлення збройних сил Росії не означатиме, що вони всі фізично опиняться в Україні. Ні, навпаки вони їх зараз будуть відправляти на воєнні об’єкти у західній частині Росії", – сказав офіцер ЗСУ.

Також Росія оголосила про плани створення додаткових баз на Півночі. Березовець додав, що триває підготовка до так званої війни за Арктику, про яку вже кілька років пишуть західні видання. Там величезні поклади природних копалин, тому це зона економічних інтересів Росії. Він припустив, це може стати ареною збройного конфлікту Росії та країн НАТО.

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