Мобілізація в Росії не дала результатів, – Міноборони

Часткова мобілізація росіян не дала таких результатів, на які сподівалось командування окупантів. Надії офіційного Кремля зазнали краху.

Про провал мобілізації стало зрозуміло з розмов окупантів, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу, передає 24 канал.

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За її словами, надії російського командування на збільшення бойового потенціалу за рахунок мобілізованих зазнали краху. "Мобіки" мають низький рівень підготовки. Тому втрати серед особового складу збільшуються. Втім, гинуть і військові з бойовим досвідом. Це, підсумувала Маляр, призводить до масового невдоволення.

Нова хвиля мобілізації

У Генштабі ЗСУ 30 листопада повідомили, що готують нову хвилю мобілізації – її проводитимуть січні – лютому 2022 року. Зокрема, у першому кварталі 2023 року Росія планує достроково випустити курсантів із військових вишів для поповнення втрат в Україні. Власне, розширення мобілізації також свідчить про провальний процес.

До речі, заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що окупантам кажуть, мовляв, для перемоги треба мобілізувати 5 мільйонів осіб. Росіяни навіть допускають введення воєнного стану в країні. Громов розповів, що головне воєнно-політичне управління Росії підготувало та розіслало у війська документ під назвою "Висновки війни з НАТО в Україні".

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