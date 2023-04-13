Росія частково ввела цифрове кріпосне право, – Жданов про вручення електронних повісток

Генеральний штаб України повідомляє, що ворог втрачає від 500 до 700 осіб щодоби. Це окупанти витрачають 350 тисяч мобілізованих, яких набрали восени.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що наприкінці лютого росіяни масово розсилали повістки, але їхній план мобілізації провалився.

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Спробують поповнити резерви

Ухвалений держдумою Росії закон про створення цифрового єдиного реєстру громадян, які підлягають призову, та запровадження електронної повістки, – це фактично є загальною мобілізацією.

Також це часткове введення цифрового кріпосного права,

– наголосив військовий експерт.

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У такий спосіб в Росії спробують поповнювати резерви. Адже закінчились ті, хто прийшов до військкомату з ідеологічних міркувань, а також законослухняні громадяни. Далі починається примусова мобілізація.

"Перші мобілізовані цієї хвилі з'являться на лінії фронту приблизно наприкінці травня. Але відбудеться те саме, що й на початку жовтня: їх будуть приводити до військкомату, переодягати, озброювати стрілецькою зброєю та і кидати на фронт на поповнення втрат", – відзначив Олег Жданов.

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