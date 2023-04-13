Росія частково ввела цифрове кріпосне право, – Жданов про вручення електронних повісток
Генеральний штаб України повідомляє, що ворог втрачає від 500 до 700 осіб щодоби. Це окупанти витрачають 350 тисяч мобілізованих, яких набрали восени.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що наприкінці лютого росіяни масово розсилали повістки, але їхній план мобілізації провалився.
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Спробують поповнити резерви
Ухвалений держдумою Росії закон про створення цифрового єдиного реєстру громадян, які підлягають призову, та запровадження електронної повістки, – це фактично є загальною мобілізацією.
Також це часткове введення цифрового кріпосного права,
– наголосив військовий експерт.
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У такий спосіб в Росії спробують поповнювати резерви. Адже закінчились ті, хто прийшов до військкомату з ідеологічних міркувань, а також законослухняні громадяни. Далі починається примусова мобілізація.
"Перші мобілізовані цієї хвилі з'являться на лінії фронту приблизно наприкінці травня. Але відбудеться те саме, що й на початку жовтня: їх будуть приводити до військкомату, переодягати, озброювати стрілецькою зброєю та і кидати на фронт на поповнення втрат", – відзначив Олег Жданов.
Нові правила мобілізації в Росії: важливе
- Російська держдума ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних. В ньому мовиться про те, що тепер всі росіяни, які підлягають мобілізації, обов'язково отримують повістку. Зокрема ще й в електронному вигляді.
- Також особи, які отримали повістку, не зможуть виїхати з країни до їхнього візиту до військкомату. Якщо ж після 20 днів з моменту отримання повістки, людина не відвідала військкомат, їй буде заборонено: керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати ІП та брати кредити.
- Між тим в Росії ширяться панічні настрої. Громадяни країни-агресорки почали шукати можливості переписати на дружину автомобіль та нерухомість. Відповіді саме такі запити вони почали шукати в мережі.
- Водночас популярною в Росії стає тема втечі від військкомату. Навіть в російському сегменті Steam з'явився відповідний симулятор. Герой цієї гри, хлопчик Вовочка, вирішує, відчиняти двері чи ні, коли хтось стукає в них у незручний момент. Розробники симулятора пропонують "розгадувати загадки в атмосфері мема, шукати виходи, а головне – не попастися".