Понад десяток "мобіків" побилися на ринку в Омську: без "бояришніка" не обійшлося

Відео, які з'являються у мережі, вкотре підтверджують, що Кремль бере у свою армію не лише "зеків", а й пияків. Своєю чергою, ті залюбки провокують конфлікти та гамселять своїх побратимів.

Інколи бійки "мобіків" завершуються смертями та пораненнями, повідомляє 24 канал. Зокрема, нещодавно на Запоріжжі четверо мобілізованих зарізали на фермі 13 корів та почали стріляти по своїх.

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В Омську побилися п'яні "мобіки"

У російських ЗМІ повідомили про черговий конфлікт у лавах "мобіків". Так, в Омську понад десяток окупантів влаштували бійку.

Інцидент трапився на Ленінському ринку вдень 5 листопада. За словами очевидців, багато мобілізованих були п'яними. За попередніми даними, суттєвих травм, на жаль, ніхто не отримав.

Наразі невідомо, що саме стало причиною бійки. Однак не важко здогадатися, що атмосфера серед "мобіків" – не надто позитивна. Адже їх кидають на вірну смерть – на передову зовсім без підготовки.

Тому безвольним росіянам залишається робити те, до чого вони звикли, – пиячити та скидати агресію один на одного.

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Багато російських мобілізованих пиячать

Радник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, як насправді відбувається навчання російських солдатів перед посиланням на фронт.

Попри величезний відсоток пияків, серед мобілізованих є й ті, хто намагається перед загибеллю хоч трохи освоїти військову справу. Проте варто зазначити, що їх таки менше половини.

За словами радника ОП, Кремлю вдалось мобілізувати навіть не 300 тисяч військових, а всього 238.

"З 238 тисяч "чмобіків" до підготовки приступили всього 43%. Інші сидять по спортзалах шкіл і так далі без діла, бухають", – зауважив Арестович.

Він підкреслив, що російські військкомати не дають ради з такою навалою людей, тому значна частина загарбників сидить без діла.

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