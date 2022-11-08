Здебільшого – москвичі: понад 20 мобілізованих росіян на Луганщині здалися в полон ЗСУ

8 листопада 2022 , 07:02
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Джерело:

Андрій Цаплієнко

Військові командувачі Росії цинічно брешуть новомобілізованим військовим. Обіцяють, що не кидатимуть одразу на передову, а спершу навчать військової справи.

Натомість роблять з точністю до навпаки. Про це заявляють росіяни, які добровільно здалися у полон ЗСУ на Луганщині.

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Мобілізовані скаржаться, що до них ставляться, як до гарматного м'яса

7 листопада до 92 бригади на Сватівському напрямку прийшла група мобілізованих росіян і добровільно здалася у полон. Виявилося, що серед них здебільшого москвичі та жителі області.

За словами українського військового кореспондента Андрія Цаплієнка, мобілізованих було 21. Вони хором почали звинувачувати командування у поганому ставленні. Стверджували, що з ними поводилися, як з "гарматним м'ясом".

За словами росіян, їх навіть не забезпечили їжею та водою, а замість повноцінного військового навчання одразу відправили на фронт. Чоловіки також звернулися до своїх співгромадян, які досі вірять у байки керівної верхівки.

Не вірте, пацани, – це все п*****ж, кидають одразу на "передок",
– запевнять російські мобілізовані.

Андрій Цаплієнко зауважив, що російські військові, які хочуть здатися у полон, можуть скористатися спеціальною гарячою лінією Вона працює цілодобово: 

  • +38 066 580 34 98
  • +38 093 119 29 84

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Мобілізовані з Томської області вже понад 2 тижні переховуються в лісах Луганщини

  • На Луганщині мобілізовані росіяни відмовилися воювати й утекли у ліс. Там вони вже понад два тижні переховуються від "своїх".
  • Про це розповіла мати одного з військових. За її словами, командування неналежним чином ставиться до своїх підлеглих.
  • Мобілізованих часто називали "гарматним м'ясом" та майже одразу кинули на передову. Матір зверталася до Держдуми із проханням дати військовим "нормальне командування", однак їй відповіли, що "офіцери відмовляються працювати з дезертирами".

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Автор: Лілія Траспетрихіна