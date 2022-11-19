Путін таємно готує нову масштабну мобілізацію в Росії: до чого це призведе – аналіз ISW

Попри те, що росіян переконують, що часткова мобілізація завершилася, вона таки триватиме. Причому, наголошують аналітики, цього разу набір до війська буде масштабнішим.

На цьому наголошують в Інституті з вивчення війни. Аналітики підкреслюють, що у Кремлі уже працюють над новою масштабною кампанією з мобілізації. Розповідаємо, чим це може закінчитися для Росії.

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Мобілізація у Росії нікуди не зникла

Як зазначають укладачі звіту, офіційні особи в Росії готуються до подальшої прихованої мобілізації. Роблять вони це попри те, що у країні-агресорці наразі триває осінній призов. І все це, наголошують в Інституті, матиме негативні наслідки для самого Кремля. Російський апарат формування збройних сил буде перевантаженим. А отже, це негативно вплине на розвиток як мобілізованих, так і призваних військових.

Можливу другу хвилю мобілізації активно обговорювали напередодні у російських телеграм-каналах. На підтвердження цього у мережу виклали зображення повістки, яку отримав мешканець Санкт-Петербурга. Йому сказали, щоб він з'явився до пункту мобілізації у січні 2023 року. Нагадаємо, що часткова мобілізація, за словами Путіна, завершилася 31 жовтня.

Зауважимо, що Путін тоді не підписував жодного указу про кінець кампанії часткової мобілізації. У розмові з журналістами він клеїв дурня та казав, що з цього приводу йому необхідно порадитися з юристами.

Нова хвиля мобілізації буде взимку

Військові блогери-націоналісти теж підкидають хмизу у багаття. Вони поширюють у мережі заяви, що у грудні – січні розпочнеться загальна мобілізація. Одне з незалежних російських видань навіть опублікувало розслідування. У ньому йдеться про те, що державні структури та підприємства продовжують підготовку своїх співробітників до мобілізації. Працівників відправляють на різноманітні навчальні програми та курси, пов'язані з військовою службою.

Але ж і це ще не все. Ще одне росЗМІ повідомило, що Одинцовський гарнізонний військовий суд Московської області навмисне підтвердив, що мобілізація триває. Ба більше, він звинуватив мобілізованого у побитті свого командира 13 листопада. Мовляв, це сталося "під час виконання ним обов'язків військової служби або у зв'язку з виконанням цих обов'язків під час мобілізації".

Укладачі звіту також наголосили на заяві Кремля. У ній йшлося про те, що Владіміру Путіну не потрібно підписувати указ, який би офіційно завершував термін мобілізації. Себто, по факту вона триває, але приховано.

Як посилена мобілізація вплине на військо

Слід розуміти, що воно буде гірше підготовлене, адже військова машина не впорається з навантаженням. Нижчою буде якість навчання як мобілізованих новобранців, так і військовозобов'язаних. І тут немає нічого дивного, адже вони буквально конкуруватимуть за можливість бодай якось підготуватися до війни.

Та й загалом, наголошують в Інституті, чергова хвиля мобілізації, яка пройде найближчими місяцями, може лиш погіршити ситуацію для самих росіян. Крім того, це вкрай негативно вплине на якість війська країни-агресорки, яке перекидатимуть на передову.

Наостанок зауважимо, що у Росії частина населення таки прокинулася. На днях там набрала майже 500 тисяч підписів петиція проти мобілізації. Утім, це аж ніяк не вплинуло на подальший набір "гарматного м'яса". Суд просто заблокував відповідне звернення, та й усе.

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