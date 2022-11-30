Новий рівень: російські матері вже відправляють синів на війну за шматок льоду

Через шалені втрати, які Росія зазнає на війні проти України, держава-агресорка була змушена розпочати "часткову" мобілізацію. Сім'ям тих, хто вирушив на фронт, обіцяють різну допомогу.

Російські матері відправляють синів на війну за шматок льоду

Було відомо про всяке – виплати, продукти, одяг, але про шматки льоду не чув ще ніхто. Здається, у Росії вже зовсім пробили дно. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

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Так, росЗМІ зняли черговий пропагандистський "патріотичний" репортаж. В ньому показали, як жителі Олёкминского улуса допомагають російським мобілізованим.

Втім, річ в іншому – як виявилося, допомогу за те, що окупанти йдуть на війну, сім'ям виплачують льодом. Так-так, вам не почулося, матері міняють сина на шматок льоду.

Це вже дно, чи ще ні?! Відправити сина на війну, щоб отримати за це, як допомогу лід. Після чогось подібного кажеш собі "тепер я бачив/ла все". З росіянами так сказати не можна, бо там щодня сотні разів пробивається чергове дно. Це вже навіть не розумова відсталість. Навіть і немає слів, як це назвати,

– написали у відомстві.

Дивіться уривок цього репортажу:

Втрати ворога станом на 30 листопада

Росіяни прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 28 листопада вже знищили понад 88 000 загарбників, лише за минулу добу – 500 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: