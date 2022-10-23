Прийшов, побачив і помер: у росіянина від мобілізації до загибелі пройшло 9 днів

Президент Росії оголосив "часткову" мобілізацію. На службу призивають майже усіх громадян.

У росіянина від мобілізації до загибелі пройшло 9 днів

Вони зовсім не готові до війни, тому не дивно, що за короткий термін вже повертаються додому, щоправда, у чорних пакетах. Так, один із "мобіків" протримався аж 9 днів. Про це повідомляє СтратКом Збройних Сил України.

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Так, росіянин прийшов у військкомат 29 вересня, 4 жовтня вже був під Херсоном, а 8 жовтня – був ліквідований. У такий спосіб окупант став новим чемпіоном – тиждень + 2 дні.

За словами його брата, у мобілізованих не було навчання, їх зразу кинули на передову, де ті й завершили свою "військову кар'єру". Це ще раз підтверджує думки про те, що російські військові – "гарматне м'ясо".



У росіянина від мобілізації до загибелі пройшло 9 днів / Фото СтратКом ЗСУ

Повідомлення про смерть мобілізованого росіянина / Фото СтратКом ЗСУ

Втрати ворога станом на 23 жовтня

ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 23 жовтня вже знищили 67 470 загарбників, лише за минулу добу – 400 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2 584 (+5 одиниць),

бойових броньованих машин – 5 284 (+18 одиниць),

артилерійських систем – 1 667 (+14 одиниць),

РСЗВ – 374 (+1 одиниця),

засоби ППО – 189,

літаків – 270,

гелікоптерів – 245 (+2 одиниці),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 361 (+20 одиниць),

крилаті ракети – 350 (+21 одиниця),

кораблі та катери – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18 одиниць),

спеціальна техніка – 148.

Водночас, як зазначили у Генштабі, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео