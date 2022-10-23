Прийшов, побачив і помер: у росіянина від мобілізації до загибелі пройшло 9 днів
Джерело:СтратКом ЗСУ
Президент Росії оголосив "часткову" мобілізацію. На службу призивають майже усіх громадян.
У росіянина від мобілізації до загибелі пройшло 9 днів
Вони зовсім не готові до війни, тому не дивно, що за короткий термін вже повертаються додому, щоправда, у чорних пакетах. Так, один із "мобіків" протримався аж 9 днів. Про це повідомляє СтратКом Збройних Сил України.
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Так, росіянин прийшов у військкомат 29 вересня, 4 жовтня вже був під Херсоном, а 8 жовтня – був ліквідований. У такий спосіб окупант став новим чемпіоном – тиждень + 2 дні.
За словами його брата, у мобілізованих не було навчання, їх зразу кинули на передову, де ті й завершили свою "військову кар'єру". Це ще раз підтверджує думки про те, що російські військові – "гарматне м'ясо".
У росіянина від мобілізації до загибелі пройшло 9 днів / Фото СтратКом ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 жовтня
ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 23 жовтня вже знищили 67 470 загарбників, лише за минулу добу – 400 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:
- танків – 2 584 (+5 одиниць),
- бойових броньованих машин – 5 284 (+18 одиниць),
- артилерійських систем – 1 667 (+14 одиниць),
- РСЗВ – 374 (+1 одиниця),
- засоби ППО – 189,
- літаків – 270,
- гелікоптерів – 245 (+2 одиниці),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 361 (+20 одиниць),
- крилаті ракети – 350 (+21 одиниця),
- кораблі та катери – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18 одиниць),
- спеціальна техніка – 148.
Водночас, як зазначили у Генштабі, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.
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