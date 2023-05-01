Хабар у вигляді пральної машини: як у Росії військкомати вирішують мобілізаційні питання

Західні аналітики повідомляли про те, що Кремль планує мобілізувати ще 400 тисяч росіян для війни в Україні. Росії це не вдасться, бо російська бюрократія з цим не впорається.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. За його словами, у російських військкоматах усе вирішується за допомогою хабарів.

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У російських військкоматах крадуть оснащення

П'яних зазначив, що для російських військкоматів неможливо мобілізувати 400 тисяч чоловіків. Він пригадав полковника генштабу Івана Мертвіщьова, який попросив хабар у вигляді пральної машини.

У його квартирі у Москві роблять ремонт. І він сказав: "Привезіть мені туди хабар". Хабар, щоб він поставив "галочку", що в якомусь військкоматі все нормально. У цих військкоматах усе вирішується за допомогою хабаря,

– сказав він.

Історія із Мертвіщьовим закінчилась тим, що у суді він попросив не садити його до в’язниці. Генерал виявив бажання відправитись на фронт в Україну. Відеоблогер каже, що суд дав дозвіл.

Також опозиціонер розповів про ще одного генерала, якого судили за крадіжку 7 двигунів для танків Т-90. Він наголосив, що така армія, де всі крадуть, точно не має шансів перемогти.

"Який військкомат зможе краще працювати? Той, який зможе давати хабарі, де найкраще встановлена система "відмазок" від армії. Ця система не націлена на мобілізацію", – додав П'яних.

П'яних про мобілізацію в Росії: дивіться відео

У Москві полковник вимагав хабар пральною машинкою