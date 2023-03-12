Стосується еліт: розвідка Британії назвала головне завдання мобілізації в Росії
Джерело:Міноборони Великої Британії
У війні проти України Росія продовжує зазнавати шалених втрат. Загальна статистика наближається до 160 тисяч ліквідованих бійців. З усім тим мобілізація триває і вже відоме її головне завдання.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 159 090 бійців. У розвідці Британії розповіли, яке тепер головне завдання мобілізації в країні-агресорці.
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Втрати у Москві та Петербурзі мізерні
Передовсім аналітики наголосили на тому, що співвідношення втрат по регіонах відрізняється колосально. Наприклад, Москва та Санкт-Петербург – найбагатші міста – "залишилися відносно неушкодженими відповідно до чисельності їхнього населення". Передовсім це стосується сімей так званої еліти країни-агресорки.
У розвідці звернули увагу на звернення Путіна перед Федеральними зборами. У перших двох рядах присутніх були високопосадовці. У жодного з них діти не служать у російському війську.
Тим часом у багатьох східних регіонах Росії смертність, ймовірно, у відсотковому співвідношенні до населення у 30 – 40 разів вища, ніж у тій же Москві. Причому найбільше втрат припадає саме на етнічні меншини. Наприклад, у тій же Астрахані 75% жертв – татарське населення.
Тож у міноборони стикаються з певною дилемою. Водночас їм потрібно поповняти постійний дефіцит військовослужбовців, бо вони гинуть на фронті. З іншого боку, найімовірніше, головним питанням буде еліта. А точніше, ізоляція заможніших і впливовіших елементів російського суспільства від участі у так званій "спецоперації".
На фоні цього пройдімося детальніше по актуальній статистиці втрат ворога. Зауважимо, що упродовж останніх кількох днів щоденні звіти вражають своїми цифрами.
По 1000 "пакетів" на день
- Так, за минулу добу ЗСУ знищили 1090 російських загарбників. А загальна статистика втрат від початку повномасштабного вторгнення свідчить про 159 090 ліквідованих ворогів.
- Також стало значно менше техніки у ворога. На брухт уже перетворили 3 466 танків, 6 769 бойових броньованих машин, 2 487 артилерійських систем, 493 РСЗВ, а також 259 засобів ППО.
- Крім того, на балансі "другої армії світу" на 304 літаки, 289 гелікоптерів, 2 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 907 крилатих ракет, 18 суден, 5 348 автомобілів і автоцистерн і 242 одиниці спецтехніки менше.