Буде мобілізація в мінімальному форматі: Шейтельман про готовність росіян іти воювати

Росії не вдасться мобілізувати 500 тисяч росіян. Число найманців під час чергової хвилі мобілізації буде значно менше.

Про це 24 Каналу розповів Михайло Шейтельман – політтехнолог. За його словами, через мобілізацію у Росії почнуться негаразди.

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Про яку кількість мобілізованих мовиться

Михайло Шейтельман пояснив, що більшість росіян, судячи із минулого досвіду, не готові виявляти ніякого спротиву мобілізації.

"Я думаю, що вони будуть іти не охоче, але покірно", – наголосив він.

На його думку, російські чоловіки наразі не готові втікати з країни зараз, поки мають змогу це зробити. Проте у них є розуміння, що похід до військкомісаріату очікує на них сьогодні-завтра.

Політтехнолог розказав, що у Росії є можливість зібрати фізичну кількість людей. Але про 500 тисяч мобілізованих не мовиться.

Це буде мінімальна мобілізація в мінімальному форматі – без будь-яких див,

– зауважив він.

За його словами, максимум, який під силу зібрати росіянам – 200 тисяч осіб.

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Які труднощі виникають у Росії

Михайло Шейтельман прокоментував, що головна проблема полягає не в тому, щоб зібрати чоловіків, а щоб їх навчити та забезпечити всім необхідним.

"Їм не вистачило баз для тренування, для елементарного розміщення. Вони були вимушені під'єднати білоруські бази", – пояснив він.

На думку політтехнолога, 200 тисяч мобілізованих – це не підсилення для російської армії.

Ці 200 тисяч – це не будуть нові війська, які можна буде кидати в атаку, це заміна тих, кого наші військовослужбовці уже знищили,

– розповів він.

За його словами, із такими темпами роботи ЗСУ росіяни, які були мобілізовані у вересні, "закінчаться" вже у квітні. Тому що близько 100 тисяч людей замінять вбитих, а ще 100 займуть позиції поранених окупантів.

До того, ж у Росії проблеми з оснащенням військових.

"Ті, кому потрібна була зимова, вже мертві. А живим знадобиться літня форма та автомат Калашникова – цим вони зможуть забезпечити", – зауважив політтехнолог.

На його думку, така кількість мобілізованих росіян не спровокує наступ.

"Для наступу потрібні навчені люди, багато офіцерів і важка техніка", – підкреслив Шейтельман.

У росіян же з цим великі проблеми.

Мобілізація в Росії: коротко