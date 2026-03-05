Командир "Ахіллесу" розкрив, як можна завадити активному наступу Росії

Росія щомісяця виставляє на фронт від 32 до 39 тисяч бійців різного рівня підготовки. Тому щоб змінити ситуацію, ЗСУ мають знищувати понад 50 тисяч окупантів на місяць, паралельно завдаючи ударів у глибину Росії.

Герой України, командир бригади "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що Росія має чітку систему поповнення втрат і тактику інфільтрації.

Чому мобілізація в Росії не зупиняє потік солдатів на фронт?

У російській армії завжди існував мікс із добре підготовлених спеціалізованих підрозділів і масових "піхотних" частин для інфільтрації та просування вперед. Саме ця тактика зараз добре видна на публічних картах – у багатьох районах фронту є значні "сірі зони".

Ворог ділить українську територію на маршрути й орієнтири – непідготовлені бійці отримують просте завдання: дійти з точки А до точки Б, закопатися і чекати. Наступна хвиля приходить і розширює позицію. Тих, хто відмовляється виконувати наказ – розстрілюють,

– сказав Федоренко.

Росія жорстко карає власних солдатів за відмову від штурмових дій, інколи показово підкидає під українські дрони зі зв'язаними руками чи прив'язує до дерев.

Однак головна проблема глибша, бо доки Росія має фінансову спроможність наповнювати бюджет, вона продовжуватиме виробляти зброю і підкупом залучати нових мобілізованих, а отже потік поповнення на фронт не припиниться незалежно від втрат.

Що може зупинити потік мобілізованих на фронт?

Вибіркове ставлення до тіньового нафтового флоту – де одні судна блокують, а інші пропускають – зводить ефект санкцій нанівець. Паралельно Україна має нарощувати спроможність уражати цілі на глибині понад 100 кілометрів від лінії фронту, де зосереджені російські склади боєприпасів і засоби ППО, що живлять передову.

"Гармата без снарядів – це просто брухт. Знищення складів і логістики противника в глибині – це частина єдиної схеми, де кожен елемент пов'язаний: удари по інфраструктурі, знищення живої сили, санкційний тиск – все це пазли однієї стратегії позбавлення Росії спроможності вести активні бойові дії", – сказав Федоренко.

На всіх напрямках – військовому, дипломатичному та цивільному – Україна веде системну скоординовану роботу, включно з регулярними візитами військових до країн-партнерів для роз'яснення реального стану справ.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Іван Тимочко сказав, що основними методами збільшення чисельності армії Росії є призов резервістів, цілорічна мобілізація на строкову службу та активне залучення іноземців, які отримують російське громадянство. Додатково Росія практикує "полювання на мігрантів", проводить масштабні мобілізаційні хвилі на тимчасово окупованих територіях і залучає до війська солдатів з Північної Кореї.

Що ще відомо про мобілізацію в Росії?