"Війна не триватиме 20 років": за якої умови Росія одразу завершить бої
- Росія заявила про готовність продовжувати війну проти України ще 20 років, але на практиці це малоймовірно через відсутність підтримки серед росіян.
- Російська влада залучає до війни злочинців і представників бідних верств населення, але мобілізація звичайних громадян може суттєво змінити ситуацію.
Росія заявила про готовність продовжувати війну проти України ще 20 років, але на практиці це малоймовірно. Щойно постане потреба в масштабній мобілізації – так звана "СВО" швидко втратить підтримку всередині країни.
Саме тому в Росії наразі немає потужних протестів: не тому, що громадяни підтримують війну, а тому, що їх це не торкається особисто. Таку думку 24 Каналу висловив професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов.
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Чому Росія не зможе воювати ще 20 років
Після переговорів у Стамбулі помічник глави Кремля Владімір Мединський нагадав про Північну війну Росії зі Швецією, яка тривала 21 рік (1700 – 1721). Він порівняв її з нинішнім конфліктом в Україні, заявивши, що Росія готова воювати стільки, скільки потрібно – рік, два чи навіть більше.
Російська влада використовує для воєнних дій злочинців і представників найбідніших соціальних верств – тих, хто готовий йти на смерть за гроші. У роки Другої світової навіть Йосип Сталін не використовував кримінальників у таких масштабах. Хоча мобілізував політичних в'язнів, вважаючи їх "хорошими".
Натомість Путін залучає справжніх кримінальників – ґвалтівників, убивць. Чи хочуть, щоб вони повернулися назад до Росії? Ні, їм байдуже, якщо вони загинуть на фронті,
– наголосив Пітер Єльцов.
Але якщо влада змушена буде вдатися до мобілізації звичайних громадян – хлопців із Москви, Санкт-Петербурга, Саратова, з простих родин – це може докорінно змінити ситуацію. Зараз для більшості росіян ця війна – десь далеко. Вони не відчувають її реальності, тому й не чинять спротиву.
"Для них як такої війни не існує, тому вони навряд чи зможуть воювати 20 років", – підкреслив Єльцов.
Чому Росія використала таку історичну аналогію
Росія нині перебуває в найрадикальнішій стадії націоналізму. Кілька років тому Пітер Єльцов написав, що росіяни ніколи раніше – ані в імперські, ані в радянські часи – не вели війну настільки жорстоко, несправедливо й цинічно. Війна для них стала способом націоналістичного самоствердження, спробою виправдати власну агресію.
Однак ці історичні приклади давно втратили актуальність. Іронічно, що кілька років тому один шведський дипломат заявив: "Ми навіть вдячні Росії за перемогу в Полтавській битві, бо вона допомогла Швеції припинити бути імперією та стати нормальною, критичною європейською державою."
За словами професора з міжнародної безпеки Національного університету оборони США, це була блискуча відповідь.