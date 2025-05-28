"Війна не триватиме 20 років": за якої умови Росія одразу завершить бої

Росія заявила про готовність продовжувати війну проти України ще 20 років, але на практиці це малоймовірно. Щойно постане потреба в масштабній мобілізації – так звана "СВО" швидко втратить підтримку всередині країни.

Саме тому в Росії наразі немає потужних протестів: не тому, що громадяни підтримують війну, а тому, що їх це не торкається особисто. Таку думку 24 Каналу висловив професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов.

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Чому Росія не зможе воювати ще 20 років

Після переговорів у Стамбулі помічник глави Кремля Владімір Мединський нагадав про Північну війну Росії зі Швецією, яка тривала 21 рік (1700 – 1721). Він порівняв її з нинішнім конфліктом в Україні, заявивши, що Росія готова воювати стільки, скільки потрібно – рік, два чи навіть більше.

Російська влада використовує для воєнних дій злочинців і представників найбідніших соціальних верств – тих, хто готовий йти на смерть за гроші. У роки Другої світової навіть Йосип Сталін не використовував кримінальників у таких масштабах. Хоча мобілізував політичних в'язнів, вважаючи їх "хорошими".

Натомість Путін залучає справжніх кримінальників – ґвалтівників, убивць. Чи хочуть, щоб вони повернулися назад до Росії? Ні, їм байдуже, якщо вони загинуть на фронті,

– наголосив Пітер Єльцов.

Але якщо влада змушена буде вдатися до мобілізації звичайних громадян – хлопців із Москви, Санкт-Петербурга, Саратова, з простих родин – це може докорінно змінити ситуацію. Зараз для більшості росіян ця війна – десь далеко. Вони не відчувають її реальності, тому й не чинять спротиву.

"Для них як такої війни не існує, тому вони навряд чи зможуть воювати 20 років", – підкреслив Єльцов.

Чому Росія використала таку історичну аналогію

Росія нині перебуває в найрадикальнішій стадії націоналізму. Кілька років тому Пітер Єльцов написав, що росіяни ніколи раніше – ані в імперські, ані в радянські часи – не вели війну настільки жорстоко, несправедливо й цинічно. Війна для них стала способом націоналістичного самоствердження, спробою виправдати власну агресію.

Однак ці історичні приклади давно втратили актуальність. Іронічно, що кілька років тому один шведський дипломат заявив: "Ми навіть вдячні Росії за перемогу в Полтавській битві, бо вона допомогла Швеції припинити бути імперією та стати нормальною, критичною європейською державою."

За словами професора з міжнародної безпеки Національного університету оборони США, це була блискуча відповідь.