Окупанти готують нову хвилю мобілізації у Криму на кінець лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники запланували нову хвилю мобілізації. Вони почали підготовку до неї на території тимчасово окупованого Криму та вже запланували, звідки візьмуть гроші.
За даними наших військових, вороги навіть припиняють ремонт та будівництво в державних установах. Гроші з цих напрямків також заберуть.
Читайте також Путін намагається непомітно провести нову мобілізацію та готується до затяжної війни, – ISW
Що відомо про мобілізацію ворогів
На тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного (2023 – 24 Канал) року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
За даними українських військових:
- наступна масова хвиля мобілізації у ворогів запланована на кінець лютого;
- з 1 лютого 2023 року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах припинять;
- гроші з цих робіт скерують на забезпечення збройної агресії проти України.
За даними американського Інституту вивчення війни від 26 січня, Владімір Путін готується до затяжної війни. Для цього він і намагається непомітно мобілізувати до 200 тисяч осіб.
Мобілізація в Росії: коротко
- Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман розповів, що часткова мобілізація в Росії не передбачає закриття кордонів на виїзд з країни. Однак люди частіше про це говорять, тому рано чи пізно це має статись.
- За даними Ейдмана, є суттєві серйозні сили, які хочуть вже зараз обмежити виїзд з Росії, запровадити репресії проти тих, хто намагається ухилитись від мобілізації, в тому числі не тільки мобілізації на війну, а й економічної та політичної мобілізації.
- Американська преса написала, що Росія вже відправила десятки тисяч нових солдатів для укріплення лінії фронту в Україну. Ба більше, росіян кинули без належного спорядження та підготовки.