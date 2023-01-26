Окупанти готують нову хвилю мобілізації у Криму на кінець лютого

Російські загарбники запланували нову хвилю мобілізації. Вони почали підготовку до неї на території тимчасово окупованого Криму та вже запланували, звідки візьмуть гроші.

За даними наших військових, вороги навіть припиняють ремонт та будівництво в державних установах. Гроші з цих напрямків також заберуть.

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Що відомо про мобілізацію ворогів

На тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного (2023 – 24 Канал) року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

За даними українських військових:

наступна масова хвиля мобілізації у ворогів запланована на кінець лютого;

з 1 лютого 2023 року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах припинять;

гроші з цих робіт скерують на забезпечення збройної агресії проти України.

За даними американського Інституту вивчення війни від 26 січня, Владімір Путін готується до затяжної війни. Для цього він і намагається непомітно мобілізувати до 200 тисяч осіб.

Мобілізація в Росії: коротко