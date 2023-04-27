Зброї ще достатньо: скільки часу треба Росії, аби навчити мобілізованих

Росія готується до чергової хвилі мобілізації. Військово-політичне керівництво країни-окупанта планує набрати на контракту службу 400 тисяч росіян.

Росіяни зрозуміли, що мобілізовані не мають мотивації для війни на чужій території, а відтак планують набрати чоловіків для служби в регулярній армії, мотивуючи їх пільгами, зарплатами та соціальними гарантіями. Про це 24 Каналу розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

Мобілізовані провалили війну "проти НАТО"

Він додав, що створити 400-тисячне контрактне військо буде дуже складно, адже потрібно ще переконати росіян підписати контракт. Путін та його генерали зрозуміли, що воювати мобілізованими не вдасться.

"Одна справа мобілізованими захищати свою країну, як це є у нас, а інша, коли ти мобілізований, ніколи не служив у війську, не був причетний до політики і тобі кажуть, йди вмирай на чужій території, за якісь там плани, на війні "проти НАТО". Тому, очевидно, що в мобілізованих мотивації немає", – зазначив Костенко.

Роман Костенко про мобілізацію в Росії: дивитись відео

Він додав, що для підготовки солдата професійної армії потрібно щонайменше пів року. Російське керівництво має приклад непідготовлених мобілізованих, які зазнали значних втрат і нічого не досягли. Водночас Росія ще володіє достатніми запасами зброї, щоб спорядити не одну сотню тисяч солдатів.

"В Росії ще залишаються мільйони автоматів Калашникова, зброя часів Другої та навіть Першої світової війни. У них вистачить не одну Росію озброїти. Додайте також техніку з баз зберігання, яку вони намагаються розконсервувати і привести до ладу – старі Т-55, Т-62. Вони розуміють, що можуть задавити ресурсом і масовістю", – наголосив Костенко.

Мобілізація в Росії