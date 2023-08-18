Скільки людей Росія щомісяця мобілізує на війну проти України, оцінили в ГУР

У країні-агресорці продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Українська розвідка оцінила, скільки осіб ворог залучає щомісяця.

Відповідні дані на брифінгу озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Мобілізаційні заходи в Росії проводять щодня

Щодня і щомісяця ці заходи (мобілізаційні – 24 Канал) тривають, і щомісяця близько 20 тисяч осіб мобілізуються. Нещодавно мер Москви Сергій Собянін назвав цікаву цифру – 45 тисяч москвичів, які начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч,

– заявив Юсов.

Також додав, фактично російський мер зізнався в тому, що лише за кілька місяців у столиці додатково мобілізувати близько 10 тисяч громадян держави-агресора. До речі, мобілізаційна кампанія в Росії триває у різний спосіб і різними методами.

Представник ГУР зауважив, що зараз йдеться саме про примусову мобілізацію. Щоправда, дітей чиновників та олігархів вона не зачіпає. Натомість переважно мобілізують тих, хто тільки нещодавно отримав російський паспорт.

Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена на війну,

– зазначив Юсов.

Також він нагадав, що єдиний спосіб окупантам зберегти життя – добровільно здатися в полон українським воїнам. Це означає відмову від виконання злочинних наказів.

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Кремль планує мобілізувати ще кілька сотень тисяч людей

Напередодні представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що керівництво російської армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань – десантних полків, дивізій, механізованих бригад.

За оцінками ГУР, Кремль планує мобілізувати на війну проти України ще кілька сотень тисяч людей.