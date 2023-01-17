Мобілізація в Росії: Світан пояснив, наскільки велике військо може зібрати Путін

Росія продовжує збирати вояк, щоб відправити їх на війну проти України. Кількість військ, яку росіяни зможуть зібрати для відправлення на фронт, можна легко підрахувати.

Так, російська мобілізаційна система має кінцеві цифри й це близько 200 тисяч осіб за 2 місяці. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Скільки окупантів Росія може відправляти в Україну щомісяця

Світан зазначив, що це максимальна кількість військових, які може зібрати країна-агресорка за цей період часу з мінімальною підготовкою. І це не враховуючи забезпечення цих військ технікою. Тобто Росія може підготувати піхотні частини у кількості близько 100 тисяч осіб щомісяця.

Ми вже бачимо приблизно цю динаміку. Минулого місяця на фронт заходила приблизно 1 БТГ, ближче до кінця місяця – початку року – 2 БТГ щодня. А зараз – 2 – 3 БТГ заходять щодня на лінію фронту в Україну. Це близько 100 тисяч осіб щомісяця,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

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На думку Світана, росіяни зможуть і надалі працювати у такому режимі. До того ж їм не треба оголошувати загальну мобілізацію, воєнний стан чи застосовувати подібні механізми, оскільки вони вже працюють.

Так, наразі в Росії триває 2 лінії підготовки, а саме:

триває набір контрактників;

так звана часткова мобілізація, що почалася ще у вересні й досі триває.

Крім того, у країні-агресорці збільшили призовний вік з 27 до 30 років. А також зменшують кількість "бронювань" від мобілізації, наприклад, скасували відстрочку для батьків із трьома дітьми.

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Скільки загарбників може зібрати країна-агресорка

За словами військового експерта, якщо Росія збиратиме щомісяця 100 тисяч військових, то зможе на кінець лютого завести на територію нашої держави близько 200 тисяч мобілізованих. А на кінець весни країна-агресорка спробує кинути на фронт ще 200 тисяч росіян.

За цей час ми близько 100 тисяч "відмінусуємо", тому загальна кількість військ, яка може бути на кінець весни – початок літа – це близько 300 – 400 тисяч осіб,

– сказав Світан.

Він додав, що цієї кількості росіян недостатньо для захоплення України. Це кількість, необхідна для виконання завдань локального плану. Наприклад, захоплення Донецької області, лівого берега Харківщини або Запоріжжя, але не більше.

Так, система російського оборонпрому не готова забезпечити таку кількість військ для захоплення нашої держави.

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