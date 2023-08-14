Повістка через СМС: у Санкт-Петербурзі росіян запрошують на війну через звичайні повідомлення

У Росії почали надсилати запрошення до військкомату через звичайні повідомлення. При цьому, за неявку росіянам погрожують кримінальною справою.

Росіяни використовують для залучення до війни всі можливі методи. Москва має величезні проблеми з поповненням резервів.

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Мобілізація через телефон

Повідомляється, що військкомат московського району Санкт-Петербурга надсилає призовникам повістки через СМС. Там же вказано, що у разі неявки проти одержувача можуть порушити кримінальну справу. Інкримінують росіянину у такому випадку адміністративне правопорушення.

Повідомлення, що надійшло росіянину / російські ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що такі повідомлення надходять молодим особам, які отримали середню спеціальну освіту. В адміністрації району заявили, що СМС не прирівнюється до повістки і кримінальну справу відкривати не повинні. Нібито у військкоматі не так виразилися, а отримувачі не так зрозуміли.

На думку адміністрації Московського району Санкт-Петербурга, такі "листи щастя" надсилають, просто щоб "звірити та уточнити дані про них перед осіннім призовом".

Росія продовжує часткову мобілізацію