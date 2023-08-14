Повістка через СМС: у Санкт-Петербурзі росіян запрошують на війну через звичайні повідомлення
У Росії почали надсилати запрошення до військкомату через звичайні повідомлення. При цьому, за неявку росіянам погрожують кримінальною справою.
Росіяни використовують для залучення до війни всі можливі методи. Москва має величезні проблеми з поповненням резервів.
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Мобілізація через телефон
Повідомляється, що військкомат московського району Санкт-Петербурга надсилає призовникам повістки через СМС. Там же вказано, що у разі неявки проти одержувача можуть порушити кримінальну справу. Інкримінують росіянину у такому випадку адміністративне правопорушення.
Повідомлення, що надійшло росіянину / російські ЗМІ
Російські ЗМІ повідомляють, що такі повідомлення надходять молодим особам, які отримали середню спеціальну освіту. В адміністрації району заявили, що СМС не прирівнюється до повістки і кримінальну справу відкривати не повинні. Нібито у військкоматі не так виразилися, а отримувачі не так зрозуміли.
На думку адміністрації Московського району Санкт-Петербурга, такі "листи щастя" надсилають, просто щоб "звірити та уточнити дані про них перед осіннім призовом".
Росія продовжує часткову мобілізацію
- Нещодавно Путін підвищив призовний вік у Росії до 30 років без підвищення мінімального порогу. Окрім цього, Кремль дуже ускладнив виїзд за кордон.
- Окупанти також залучають до війни жінок з колоній. Москва не відкидає жодні методи збільшення чисельності армії.
- Останнім часом в Росії масово повідомляли про підпали військкоматів. На фоні цих явищ Кремль навіть посилив відповідальність за такі дії – там заявили, що це теракти та диверсії.
- Росіяни навіть планують залучити до війни молодь з окупованих українських територій. Вони планують мобілізувати навіть 18-річних.