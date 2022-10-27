Влаштовують голодування: у Росії набирають обертів відмови та втеча від мобілізації

У Росії зафіксовано багато випадків відмов від мобілізації. Також чоловіки тікають від армії за кордон.

Росіяни масово протестують проти мобілізації. Деякі з них навіть влаштували голодування через це.

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У Росії відмовляються воювати

20-річний росіянин Антон Гнедовець два тижні тримав голодування, протестуючи проти мобілізації.

Росіянин працював у МДТУ імені Баумана, а попри бронь, його мобілізували на початку жовтня. За словами хлопця, офіцери залякували тих, хто відмовлявся служити, погрожували в'язницею та відправити їх на передову.

Сам 20-річний Антон відмовився одягати військову форму та підкорятися старшим за званням. Його пригрозили "відправити на передову і там розстріляти", і він оголосив голодування.

Я так і залишився за штатом усієї частини. І, відповідно, мене поклали на дальнє ліжко і сказали: "Лежи, деградуй. Здохнеш – напишемо, що ти, мовляв, самогубився"

– розповів росіянин.

У підсумку 19 жовтня хлопець отримав клопотання з військкомату, згідно з яким йому необхідно було повернутися до Москви.

Також відмовляються воювати й буряти. 30 вересня мобілізований росіянин утік із розташування військової частини в місті Улан-Уде. Проти нього порушили кримінальну справу.

Обвинувачений заявив командиру: "Ні в яку Україну не поїду, не стрілятиму ні в яких українців". За його словами, після цього йому погрожували розправою та кримінальною відповідальністю. Згодом чоловік утік із частини через дірку в паркані.

Росіяни тікають від мобілізації за кордон

Російські чиновники залишають країну після оголошення мобілізації. Виїжджають співробітники підвідомчих уряду організацій та уряду.

Так, до третини чиновників із московської мерії виїхали за кордон після смерті мобілізованого колеги.

Тікають так, що аж п'яти виблискують. Вони їдуть, залишивши на робочому місці речі, не помивши свою чашку,

– пишуть ЗМІ.

Зазначається, що у деяких підвідомчих організаціях втеча чоловіків за кордон стала масовою.

Мобілізація дісталася і до Москви

Головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 каналу, що часткова мобілізація не оминула і Москву.

Так, на війні в Україні загинув начальник відділу мерії Москви Алєксєй Мартинов, призваний до лав російської армії в межах мобілізації.

Також на фронті загинув один з провідних IT-спеціалістів російського відділення "Райффайзен Банку", якого мобілізували наприкінці вересня.

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