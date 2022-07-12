Потяг вже пішов, – Жданов про заяву путіна, що "росія поки нічого не починала"

Фраза владіміра путіна про те, що "росія ще нічого не починала", була переважно для внутрішньої аудиторії. І її наслідки виявилися дуже несподіваними для самого кремля.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у такий спосіб путін хотів ще раз наголосити Заходу, що він на чолі ядерної держави. А от для внутрішньої російської аудиторії це була певна перевірка. І вона не пройшла "гладенько".

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Не всі росіяни готові до примусової мобілізації

Як наголосив Жданов, російська аудиторія дуже гучно відреагувала на цю заяву. А дехто навіть почав критикувати путіна. Це свідчить, що цифри про його підтримку, які малюють у росії, не дуже збігаються з дійсністю. Наприкінці березня були дані про 83%.

Люди можуть бути і не проти кровопролитного вторгнення росії в Україну та загалом підтримувати путіна. Але воювати вони бояться і не хочуть.

Загалом Жданов вважає, що близько половини населення росії підтримує війну, інша – ні. А показники можуть серйозно змінитися, якщо піде примусова мобілізація.

Думаю, що для кремля це було показовим. Це свідчить, якщо вони оголосять мобілізацію, то можуть розколоти навпіл суспільство. Нехай спробують мобілізувати людей, половина з яких буде за війну, а інша половина – проти,

– зазначає Жданов.

Ще не факт, що ті, хто підтримує війну, візьмуть гвинтівку і підуть воювати. Вони можуть почати ставити все більше питань про готовність "другої армії світу" та чому вона "загрузла" в Україні вже 5 місяць. Тому Жданов схиляється до того, що в кремлі не ризикнуть провести масову мобілізацію.

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Додамо, Олег Жданов переконаний – якщо росія оголосить війну, то це буде справжній подарунок для України. Тоді спрацює багато "сюрпризів" від ООН.