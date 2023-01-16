Росія щодня втрачає на фронті батальйон, мобілізація її останній козир, – ЗСУ

Росіяни у війні з Україною мають серйозні втрати особового складу. Ліквідувати нестачу військових окупанти намагаються черговою мобілізацією.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, попри це ЗСУ мужньо продовжують захищати українські землі від ворога.

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Тактика ведення війни Росією

Сергій Череватий повідомив, що в Соледарі та на околицях Бахмуту, де вже тривалий час точаться бої, росіяни використовують тактику малих піхотних груп, які внаслідок масовості намагаються виснажити українську оборону. Втім окупантам не вдається досягти успіху.

"Вони не беруть до уваги втрати. На Бахмутському напрямку втратили більше, ніж Радянський Союз за роки війни в Афганістані", – пояснив він.

За його словами масовість – єдиний засіб росіян під час протистояння із ЗСУ. Також відомо, що росіяни хочуть продовжувати мобілізацію.

Це і залишилося їхнім останнім козирем,

– підкреслив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

На думку Череватого, Росія вдається до тактики Другої світової війни, двох російсько-чеченських війн.

"Усе банально зводиться до традиційного російського "завалити тілами", – зауважив він, зазначаючи, що у росіян немає технічних військових ноу-хау, які б відповідали 21 століттю.

Зокрема, Росія не має талановитих генералів, які б пропонували новітні методи ведення війни, комплексу використання людських ресурсів, засобів розвідки, ударних комплексів.

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Що не так із мобілізацією

Сергій Череватий наголосив, що росіяни не очікували такої сили спротиву з українського боку.

Вони зустріли не легеньку здобич, а дуже потужні Збройні Сили, які їх вибивають щодня по батальйону,

– наголосив він.

За його словами, щоб відновити сили окупанти й намагаються проводити мобілізацію, проте є нюанс.

"Демографія зараз теж не на їхню користь", – зауважив Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ додав, що навіть підкріплення у вигляді нових мобілізованих не допоможе окупантам. ЗСУ мають вже значно більше досвіду, оскільки ще з 2014 року більшість бригад, командирів старшої та середньої ланки, командувачів фронтів мали бойовий досвід, постійно перебували якщо не в зоні бойових дій, то на полігонах.

"Можливо, зараз один із найважчих періодів, але ми показали, що сила волі у нас також на рівні", – зауважив він.

Українцям зараз потрібна єдність і підтримка ЗСУ.

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