В Україні триває загальна мобілізація: громадяни отримують повістки особисто або поштою. Після цього українці зобов'язані з'явитися до ТЦК, однак існують певні винятки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерини Аніщенко для "РБК-Україна".

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Хто може не приходити до ТЦК?

Катерина Аніщенко пояснила, що особи, яких повністю виключили з військового обліку, наприклад через стан здоров'я або після досягнення 60-річного віку, теоретично можуть не з'являтися до ТЦК та СП за повісткою.

Все через те, що подальше проходження ВЛК і мобілізація у такому разі не є законними,

Так, виключеним з обліку теоретично також можуть вручати повістки. Але я вважаю, це не законно. Перегляд цього статусу (виключеного з обліку, – 24 Канал) не передбачає жоден нормативно-правовий документ,

– додала адвокатка.

Водночас громадяни, яких раніше виключили з військового обліку, повинні отримати відповідний документ, що підтверджує цей статус – для цього необхідно особисто з'явитися до ТЦК.

Такий документ допоможе уникнути ситуацій, коли особі можуть вручати повістки або намагатися направити на повторне проходження ВЛК.

До слова, нещодавно Кабінет міністрів погодив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов'язаних і резервістів віком 18 – 25 років, які вже відслужили за контрактом під час воєнного стану.