Масові скасування бронювань: кого стосуються нові правила мобілізації
- З 1 січня 2026 року в Україні зміняться правила бронювання працівників, які підлягають військовій службі, з підвищенням мінімальної зарплати до 21 600 гривень на місяць.
- Нові вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств, що можуть претендувати на бронювання.
З 1 січня 2026 року в Україні запрацювали оновлені правила бронювання працівників, які підлягають військовій службі. У результаті змін частина військовозобов’язаних може втратити право на бронювання.
Що зміниться для військовозобов'язаних?
Відповідно до нових вимог, компанії зможуть залишати на робочих місцях працівників лише за умови, що їхня офіційна заробітна плата відповідатиме підвищеним мінімальним стандартам.
З початку 2026 року цей поріг зросте до 21 600 гривень на місяць.
Довідка. Ця зміна пов’язана з підвищенням мінімальної заробітної плати, яка у державному бюджеті на 2026 рік встановлена на рівні 8 647 гривень.
За формулою, закріпленою у правилах бронювання (мінімальна зарплата, помножена на коефіцієнт 2,5), підприємства мають забезпечити виплати на рівні не менше 21 617 гривень.
Юристка Марина Бекало в коментарі для ТСН пояснила, що нові вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств, адже саме вони можуть претендувати на бронювання.
У разі недотримання встановленого рівня оплати праці компанія автоматично позбавляється права на бронювання, а її військовозобов'язані працівники – відстрочки від мобілізації.
Інші нововведення: коротко
Міноборони України оновило застосунок Резерв+, додавши автоматичне відображення фото користувача в електронному документі Резерв ID.
Також у застосунку з’явилася можливість увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки від ТЦК поштою. Повідомлення є інформаційним і не вважається врученням повістки.
За словами представників Міноборони, користувач сам вирішує, чи користуватися цією функцією – її можна увімкнути або вимкнути у застосунку.