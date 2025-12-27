Мобілізація за новими правилами: чи призивають чоловіків до 25 років
- В Україні мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років, але молодші також можуть бути призвані за певних умов.
- Чоловіки до 25 років можуть бути мобілізовані, якщо мають статус військовозобов'язаних, або за власною згодою, якщо вони призовники.
За законом, мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак у деяких випадках призвати на службу можуть і молодших українців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Стіна".
Кого можуть мобілізувати до 25 років?
За словами юристів, мобілізація залежить від статусу чоловіка.
Якщо йому не виповнилося 25 років і він ніколи не служив в армії, наразі має лише статус призовника, то його можуть мобілізувати лише за власною згодою,
– пояснюють фахівці.
Однак якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, але не досяг віку 25 років, то його дійсно можуть мобілізувати.
Різниця між призовниками та військовозобов'язаними є принциповою. Призовник – це особа, приписана до призовної дільниці, яку можуть направити на строкову службу, якщо вона раніше її не проходила. Такий статус зберігається до досягнення визначеного віку.
Військовозобов'язаний – це особа, яка перебуває на військовому обліку. На відміну від призовника, військовозобов'язаний має військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Чоловік, який уже проходив службу в армії, але ще не досяг 25 років, належить до військовозобов'язаних і може бути призваний, оскільки його статус змінюється з призовника на військовозобов'язаного.
Що змінилося в процесі мобілізації?
Наприкінці 2025 року в Україні оновили правила бронювання від мобілізації. Тепер роботодавці можуть оформлювати відстрочку навіть для працівників, які у розшуку в ТЦК або мають проблеми з військовим обліком. На усунення порушень надається 45 днів, після чого працівника можуть звільнити.
Також з 4 грудня критично важливі підприємства отримали право бронювати необмежену кількість працівників. Подаватися на бронювання дозволено один раз на рік.
З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 8 647 гривень, а необхідна зарплата для бронювання працівника відповідно – до 21 617 гривень 50 копійок.