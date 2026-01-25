Мобілізація 50+: кого з чоловіків можуть призвати на службу до кінця січня

З 1 січня 2026 року загальні умови мобілізації в Україні залишаються без змін. Як і раніше, мобілізація чоловіків після 50 років має певні особливості.

Де можуть служити чоловіки 50+?

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років. Таким чином, після 50 років мобілізація відбувається на загальних підставах.

Ключовими факторами для призову залишаються:

стан здоров'я за результатами ВЛК;

наявність потрібної військово-облікової спеціальності;

відсутність законних підстав для відстрочки або бронювання, а також поточні потреби Збройних Сил.

Як наслідок, чоловіка можуть призвати навіть у 59 років, якщо він придатний до служби, не має обмежень і володіє потрібною спеціальністю.

Варто зазначити, що чоловіків віком 50+ зазвичай не відправляють на передову чи у штурмові підрозділи. Їхня служба переважно пов'язана з тиловими структурами та забезпеченням, де вони можуть ефективно застосувати свій досвід і навички.

Чи є зміни в процесі мобілізації?