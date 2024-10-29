Повістки для студентів: кого можуть мобілізувати в листопаді 2024

Наразі більшість студентів вищих навчальних закладів мають відстрочку від мобілізації та не є військовозобов'язаними. Проте існують винятки, згідно з якими деяких студентів можуть мобілізувати.

Відстрочку мають чоловіки, що отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на доктора юридичних наук Володимира Пилипенка.

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Які студенти можуть отримати повістку

Усі аспіранти, докторанти та асистенти-стажисти також звільняються від призову.

Зверніть увагу! Відстрочка для студентів не надається автоматично. Кожному студенту потрібно подати довідку з деканату до ТЦК. В іншому випадку чоловік вважатиметься військовозобов'язаним і може отримати повістку.

Відстрочка не надається студентам, які навчаються на вечірній або заочній формі навчання, здобувають не першу вищу освіту або освіту, що нижча за наявну. А також студентам, що відмовляються проходити загальновійськову підготовку.

Володимир Пилипенко зазначив, що особи віком від 18 до 25 років не можуть бути мобілізовані без власної згоди. Проте це не стосується чоловіків, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність.

Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року. За продовження воєнного стану проголосувало 311 народних депутатів, за загальну мобілізацію – 304. Таке голосування Рада проводила вже 13-й раз.