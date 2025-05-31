Чи буде мобілізація студентів у червні

У Верховній Раді наразі немає законопроєктів про мобілізацію студентів із початку червня. Водночас Міністерство освіти працює над запобіганням зловживань студентським статусом для ухилення від призову, а депутати обговорюють підвищення вікової межі виїзду чоловіків за кордон.

Про це розповідає 24 Канал. У Верховній Раді наразі немає жодної зареєстрованої ініціативи або законопроєкту, який би передбачав мобілізацію студентів, які здобувають послідовну вищу освіту, з 1 червня.

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Мобілізація студентів у червні не планується

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підкреслив, що жодних законодавчих новел, які стосувалися б мобілізації студентів відповідно до чинних правил, на розгляді парламенту немає. Водночас Міністерство освіти та науки працює над створенням механізму, який має зменшити кількість випадків зловживань студентами освітою для уникнення мобілізації.

За словами депутата, помітне зростання кількості студентів у віці від 25 до 30 років, аспірантів та докторантів частково пов’язане з війною та прагненням окремих громадян уникнути призову до армії. У зв’язку з цим у міністерстві розглядають ідеї, які допоможуть унеможливити такі зловживання, але поки що відповідних законопроєктів немає.

Окрім цього, у парламенті активно обговорюється питання підвищення віку, з якого чоловікам забороняють виїзд за кордон, – з 18 років до 23 – 24 років. Це має на меті не втрачати молодь, яка виїжджає за кордон і не повертається.

Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану,

– пояснив Веніславський.

Він також відзначив, що це дуже чутлива тема, бо складно визначити точну вікову межу. Проте у Верховній Раді вже готуються відповідні законодавчі ініціативи.

Що важливо, після оновлення закону про мобілізацію у 2024 році спостерігався значний сплеск мобілізації, однак зараз темпи її проведення знизилися і тримаються на стабільному рівні.

За словами Веніславського, нинішній рівень мобілізації дозволяє регулярно поповнювати втрати в Збройних силах України, утримувати лінію фронту та успішно протистояти агресору.

Водночас у парламенті вважають, що темпи мобілізації могли б бути вищими, і планують надалі працювати над удосконаленням законодавства у цій сфері.