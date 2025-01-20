Чи можлива мобілізація студентів до 25 років: у ЦПД спростували фейк щодо проходження БЗВП

У мережі почали поширювати інформацію, що студенти, які пройдуть під час навчання базову загальновійськову підготовку, а потім будуть відраховані, підлягають мобілізації. У ЦПД розповіли, чи можуть призвати на службу студента до 25 років.

В Україні мобілізація проводиться з 25 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що відомо про мобілізацію студентів

За словами Коваленка, до 25 років на військову службу можна піти лише добровільно, підписавши контракт. Саме тому мобілізація 18-річних студентів після проходження БЗВП є неможливою.

Зазначимо, що студенти, які здобувають першу вищу освіту, також не підлягають мобілізації. Однак, чоловіків, які досягли 25-річного віку та навчаються заочно чи здобувають другу або третю вищу освіту можуть мобілізувати.

Нагадаємо, що з вересня в українських вишах вводять базову загальновійськову підготовку для студентів. Вона складатиметься з теоретичного та практичного курсів і триватиме 300 академічних годин.

Теоретичний курс триватиме 90 академічних годин та стане обов'язковим для всіх студентів. Натомість практичний триватиме 210 академічних годин. Його проходитимуть лише чоловіки, що придатні до служби.