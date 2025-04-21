Частину студентів в Україні позбавлять відстрочки: кого це торкнеться

Навчання у вишах та закладах професійно-технічної освіти дозволяє військовозобов'язаним чоловікам отримати відстрочку від мобілізації. Кабмін хоче прибрати одну з лазівок, яку використовували для ухилення від призову.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на урядовий законопроєкт №13193.

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Які зміни щодо відстрочки хоче ухвалити уряд

Так, Кабмін пропонує позбавити права на відстрочку учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачів фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років.

Крім того, відстрочка здобувачам вищої освіти буде надаватися "в межах розрахункового строку виконання освітньої програми".

Проєктом уточняється норма, за якою відстрочка поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 закону "Про освіту".

Чому Міносвіти подало законопроєкт

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що право на відстрочку використано значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022 – 2024 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в деяких випадках є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень.

Міносвіти зазначає, що останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійної (професійно-технічної) (до 17 338) і здобувачів фахової передвищої освіти (до 75 618) з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років.