Що робитиме Москва у випадку нової хвилі мобілізації: у розвідці Британії дали відповідь

Уряд Росії розробляє систему запобігання виїзду з країни потенційних призовників до російського війська.

Про це пишуть у Міністерстві оборони Британії у соцмережі X (раніше твітер).

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Що робитиме Росія у випадку нової хвилі мобілізації

Як зазначили у зведенні, 11 липня російська незалежна медіа-організація "Медуза" повідомила, що уряд Росії впроваджує "систему обміну інформацією" між міністерством оборони та ФСБ для передачі докладної інформації про потенційних призовників до прикордонної служби ФСБ і не допустити їх втечі з країни. Зазначається, що система має бути повністю функціональною до осені 2024 року.

Відповідно до даних британської розвідки, Росія щорічно проводить 2 призови на військову службу, щорічно закликаючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обов'язкової військової служби.

Там додали, що сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення часткової мобілізації в 2022 році, і вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що вплинуло на ринок праці.

Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню цього в меншому масштабі під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації,

– вказали у Міноборони Британії.