У 2024 році тисячі українців з ТОТ підписали контракт з армією Росії: у ЦПД вказали на причини

Країна-агресорка продовжує активно проводити мобілізацію на окупованих територіях. У ЦПД пояснили, чому українці таки стають до лав російської армії.

Як повідомляє ЦПД, з початку 2024 року по сьогоднішній день близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з окупаційними військами.

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Чому українці стають до лав російської армії

Зазначається, що основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ до лав збройних сил Росії є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. На другому місці – агресивна дезінформаційна кампанія загарбників проти України.

Російська сторона постійно намагається "підкупити" місцеве населення: в обмін на підписання контрактів з міноборони обіцяють право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної влади.

У ЦПД підкреслюють, що Кремль має намір збільшувати показники щодо мобілізації місцевого населення на ТОТ.

До слова, на окупованих територіях Запоріжжя росіяни займаються промиванням мізків дітей, не справляються з комунальними проблемами та привозять з країни-агресорки лікарів, забезпечуючи їх житлом, вкраденим у місцевих жителів.