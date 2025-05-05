Мобілізація у 2025: що змінилося для призовників у травні

На початку квітня 2024 року було затверджено низку законодавчих нововведень. Вони дещо змінили правила військового обліку та проведення мобілізаційних заходів в Україні.

Як відбуватиметься мобілізація у травні, хто може не проходити ВЛК, яке грошове забезпечення у війську – читайте на 24 Каналі.

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Хто підлягає призову у травні

Згідно з актуальними положеннями Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", станом на 1 серпня 2024 року до військової служби підлягають такі категорії чоловіків:

За віковим та професійним критерієм:

від 18 до 60 років – за умови наявності досвіду проходження військової служби;

від 25 до 60 років – у разі відсутності військового досвіду.

За станом здоров’я:

особи, повністю придатні до військової служби;

особи, які визнані придатними для проходження служби у ВВНЗ, ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але водночас непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

які мають специфічні військові спеціальності або готуються до вступу у ВВНЗ;

придатні для виконання специфічних завдань.

За статусом перебування на військовому обліку:

особи, які стоять на обліку або мають бути туди зараховані;

громадяни, які були зняті з обліку, але підстави для цього вже не актуальні – підлягають повторному взяттю на облік і мобілізації;

особи, виключені з військового обліку, які не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин, у разі добровільного проходження ВЛК та отримання від неї постанови про придатність до служби, підлягають мобілізації.

Категорії, які можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням:

особи з інвалідністю (на умовах контракту);

звільнені з полону військовослужбовці;

особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу;

засуджені особи призовного віку, за наявності рішення суду про умовно-дострокове звільнення.

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) у травні

Термін проходження основної військової служби визначено як 5 місяців у мирний час і 3 місяці під час дії воєнного стану. Громадяни до 24 років матимуть можливість самостійно обирати рік та період проходження служби.

З 1 вересня 2025 року запроваджується обов’язкове проходження БЗВП у всіх вищих навчальних закладах незалежно від форми власності.

Закон також виключив суперечності у правилах призову: ті, хто вже пройшов БЗВП або строкову службу, не можуть бути мобілізовані до досягнення 25 років, якщо самостійно не висловлять бажання служити.

Хто звільняється від проходження ВЛК у травні

У період мобілізації проходження військово-лікарської комісії є обов’язковим для осіб, які підлягають призову. Втім, деякі категорії можуть бути звільнені від цієї процедури:

особи з чинним висновком ВЛК про придатність або непридатність;

звільнені від військової служби за станом здоров’я за наявності діючого висновку про непридатність;

особи, звільнені зі ЗСУ з інших причин.

Зарплати військовослужбовців з 1 травня

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців", розмір грошового забезпечення військовослужбовців залежить від:

займаної посади;

військового звання;

тривалості, інтенсивності та умов військової служби;

кваліфікації;

наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

У період воєнного стану передбачено додаткові виплати у розмірі:

30 000 грн – для військових, які виконують бойові завдання поза зоною активних бойових дій;

50 000 грн – для військових, що задіяні в управлінні військами;

100 000 грн – для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії фронту або завдали шкоди ворожій техніці, або врятували власну техніку від ураження.

Розмір додаткових виплат вказано за повний місяць виконання бойових завдань. Тобто 100 000 грн виплачують за 30 календарних днів, під час яких військовий виконував відповідні типи завдань. Наприклад, якщо боєць брав участь у виконанні бойових завдань лише половину місяця, то сума додаткової винагороди становитиме 50 000 грн.

Також для молоді віком 18 – 24 роки, яка підписала контракт на проходження служби, передбачено виплату в розмірі 1 мільйона гривень: 200 тисяч – одноразово на старті, решта – поступово протягом служби.