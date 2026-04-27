Чому в "Резерв+" не відображається відстрочка від мобілізації: алгоритм дій
- Автоматичне продовження відстрочки можливе завдяки електронній взаємодії між реєстром призовників "Оберіг" та державними базами даних.
- Якщо відстрочка не підтверджується у застосунку "Резерв+", рекомендується перевірити або оновити інформацію в державних реєстрах.
В Україні продовження більшості відстрочок від мобілізації нині можливе в електронному форматі, однак вирішальне значення має оновлення даних у застосунку "Резерв+". Якщо інформація не відображається коректно, це може вплинути на статус військовозобов'язаного.
Що робити, якщо відстрочка від мобілізації не підтягується у застосунку автоматично
Як працюють відстрочки у "Резерв+"?
Автоматичне продовження відстрочок стало можливим завдяки налагодженню електронної взаємодії між реєстром призовників "Оберіг" та іншими державними базами даних. У більшості випадків інформація оновлюється автоматично, тож військовозобов'язаним не потрібно особисто звертатися до ТЦК.
Такий механізм передбачений для окремих категорій громадян, зокрема для осіб з інвалідністю, батьків трьох і більше дітей, а також для тих, хто здійснює догляд за дружиною, чоловіком або батьками з інвалідністю І чи ІІ групи.
Окрім того, до цієї категорії належать колишні військовополонені та члени сімей загиблих військовослужбовців.
Важливо! Після успішного продовження відстрочки у застосунку "Резерв+" з'являється відповідне сповіщення, і в такому разі подавати додаткові заяви чи паперові документи не потрібно.
Якщо сповіщення не надійшло, громадянам рекомендують перевірити або оновити інформацію про себе в державних реєстрах і базах даних. У випадку, коли право на відстрочку не підтверджується через відсутність записів, система не оновлює статус автоматично.
Відсутність актуальної інформації в "Резерв+" може мати наслідки: під час перевірки документів, якщо відстрочка не підтверджується в системі, військовозобов'язаного можуть мобілізувати на загальних підставах.
В травні правила мобілізації можуть змінитися
В Україні готуються можливі зміни до правил мобілізації, які можуть набути чинності після продовження воєнного стану та загальної мобілізації після 4 травня.
Одним із ключових напрямків обговорення є реформування ТЦК та СП. Зокрема, розглядається варіант, за якого ТЦК можуть частково втратити функцію оповіщення військовозобов’язаних і зосередитися на веденні реєстру "Оберіг".
Окремо обговорюється посилення відповідальності для тих, хто порушує мобілізаційне законодавство. За однією з ідей, таких громадян можуть розшукувати за принципом, який нині застосовується до боржників зі сплати аліментів.