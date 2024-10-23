Мобілізація в Україні: кому можна виїжджати за кордон

У зв'язку із загальною мобілізацією військовозобов'язані не можуть виїжджати за кордон України. Але є і винятки.

Про це говориться у Правилах перетинання кордону громадянами України. Обов’язковою умовою для виїзду чоловіків за кордон є наявність військово-облікового документа.

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Хто може виїзжати за кордон

Як наголошують у Держприкордонслужбі, перелік категорій осіб, яким, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд за кордон, наразі не змінювався.

Право на виїзд за кордон мають:

заброньовані на період мобілізації:

визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров’я;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки;

ті, хто має дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорій осіб, визначені ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Які документи потрібні для виїзду чоловіків за кордон

Наразі виїзд чоловіків за кордон можливий лише за наявності військового квитка.

Військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу (паспортом), військовозобов’язані мають надати на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України.

Вимоги до військового квитка для виїзду за кордон

Військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

У військово-облікових документах чоловіків, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Підстава для відмови у виїзді за кордон

Підставою для відмови у виїзді за кордон є:

відсутність військово-облікового документа;

відомості в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів про подання особи в розшук до Національної поліції.

У разі виявлення таких відомостей у реєстрі, на місце викликають поліціянта для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.