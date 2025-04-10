Мобілізація і відстрочка у квітні: зміни для студентів, військовозобов'язаних і родин

Мобілізація продовжує бути актуальною темою, що викликає численні питання серед громадян. Різні категорії осіб, які можуть отримати відстрочку або звільнення, юридичні аспекти ухилення від служби та зміни в законодавстві – усе це складає складний, але важливий процес.

Про те, хто може звільнитися від мобілізації, яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації та мобілізацію жінок і транспортних засобів, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Хто може звільнитися від мобілізації

Категорії осіб, які звільняються від мобілізації:

непридатні до служби за станом здоров’я (згідно з висновком лікарсько-кваліфікаційної комісії) або віком;

тимчасово непридатні на термін 6 – 12 місяців (згідно висновку лікарсько-кваліфікаційної комісії). Після цього терміну вони зобов’язані пройти повторний попередній медичний огляд;

співробітники з бронюванням;

багатодітні батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей (крім розлучених батьків та тих, хто не сплачує аліменти більше трьох місяців);

жінки та чоловіки, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років;

батьки, опікуни, прийомні батьки, усиновителі, які виховують малолітню дитину-інваліда або важкохвору дитину;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина-інвалід 1 – 2 групи;

усиновителі, опікуни, батьки-вихователі, патронатні вихователі, патронатні вихователі, які утримують малолітню дитину;

громадяни, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, батьком;

опікуни особи, визнаної судом недієздатною;

особи, які мають серед подружжя інвалідність 1 або 2 групи, а також інвалідність 3 групи, встановлену внаслідок онкологічного захворювання, без кінцівок, психічного розладу, дитячого церебрального паралічу чи інших синдромів паралічу;

громадяни, які утримують одного з батьків або одного з батьків свого подружжя з інвалідністю 1 або 2 групи;

особи, які виховують неповнолітню дитину та мають чоловіка, який проходить військову службу;

громадяни, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час АТО, ООС чи повномасштабної війни;

військові, які повернулися із полону;

здобувачі професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання та здобувають рівень освіти, вищий за попередньо здобутий;

докторанти та інтерни.

Зауважимо, що також відстрочку від мобілізації можуть отримати науково-педагогічні працівники, однак за умови, що вони працюють в навчальних закладах не менше ніж на 0,75 ставки.

Яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації

Основною зміною є те, що особи, які ухиляються від мобілізації, можуть бути позбавлені водійських прав.

Крім того, в Україні запроваджено інші обмеження для таких осіб, зокрема великі штрафи. Крім того, пропонується посилити відповідальність для ТЦК за порушення мобілізаційних правил, а для ухилянтів – посилити покарання в судовому порядку.

Як відбувається мобілізація жінок та транспортних засобів

В Україні не здійснюється мобілізація жінок, однак жінки з медичною або фармацевтичною освітою, які придатні до військової служби за станом здоров'я та віком, зобов'язані стати на військовий облік. Вони можуть бути призвані лише за їхньою згодою.

Крім того, було введено поняття мобілізації транспортних засобів. Громадяни, які мають більше ніж один автомобіль, можуть бути зобов’язані мобілізувати свої транспортні засоби. Якщо ж у вас є лише один автомобіль, його не заберуть для потреб армії.