Скільки триватиме мобілізація і кого призивають першими

В Україні триває мобілізація та воєнний стан через вторгнення Росії. Відтак повістки видають усім військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років.

Про те, скільки триватиме мобілізація в Україні, які її особливості та кого призивають першими – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Варто нагадати, що мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років, придатні за здоров'ям. Стан придатність здоров'я визначають військово-лікарські комісії, створені при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Кого мобілізують в Україні

В Україні призову підлягають усі громадяни, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі. Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач повідомив, що призиваються військові з досвідом та фахівці без досвіду.

Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями,

– сказав Роман Горбач.

Військовозобов'язані особи повинні приходити за викликом ТЦК для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час.

Горбач наголосив, що зараз призивають також обмежено придатних – осіб, які мають захворювання, які спричиняють помірні порушення функцій організму.

Які є хвилі мобілізації і скільки вона триватиме

ЗСУ не підтверджує, що в Україні існують будь-які хвилі мобілізації, загальна мобілізація проголошена разом із воєнним станом та триває безперервно з 24 лютого 2022 року. Призиваються усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід служби, важливі спеціальності та придатні за станом здоров'я.

Роман Горбач підкреслив, що мобілізація відбувається постійно та безперервно.

"Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", – пояснив він.

Оскільки мобілізацію продовжили в Україні до 20 травня, тому наразі вона триватиме до 20 травня.