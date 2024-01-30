Мобілізація в лютому 2024 року: чи будуть зміни та кого можуть призвати

В Україні продовжується загальна мобілізація. Військовозобов'язаними вважаються чоловіки від 18 до 60 років, будь-хто з них може бути мобілізований, якщо не має відстрочки і придатний до військової служби. Втім, варто знати, чи будуть зміни в мобілізації з 1 лютого.

Мобілізація відбувається тоді, коли у громадянина немає відстрочки, а військово-лікарська комісія визнала такого придатним або обмежено придатним до служби. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Проведення мобілізації

Мобілізацію проводять ТЦК та СП. Фітьо зазначив, що керівники ТЦК уповноважують осіб, передбачених законодавством, проводити оповіщення серед чоловіків. Оповіщення проводиться через вручення повістки, яку не можна оскаржити в суді, чи відмовитися від неї.

За словами Фітьо, громадяни України, які отримали повістки і добровільно за ними прийшли, звіряють дані, перевіряють наявність відстрочки та придатність до служби на ВЛК.

"Військовозобов'язані громадяни після отримання повістки, якщо вони з'явилися в ТЦК особисто, проходять медичний огляд та оновлюють свої військово-облікові дані. Якщо в них немає причин, передбачених законодавством для отримання відстрочки від мобілізації, їх скеровують у навчальний центр, де проходять навчання від одного місяця і, відповідно, вже потім скеровуються до своїх військових частин", – пояснив він.

Уповноважені особи за наказом керівника ТЦК здійснюють оповіщення військовозобов'язаних чоловіків щодо мобілізації шляхом вручення повісток.

Повістка має містити такі реквізити та бути заповненою до вручення військовозобов'язаному:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

номер повістки;

дата народження військовозобов'язаного;

адреса військовозобов'язаного;

номер і дата розпорядження щодо вручення повістки;

дата, час та адреса місця, куди треба з’явитися;

уточнення щодо документів чи речей, які варто мати із собою;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦК;

дата вручення повістки;

Куди відправляють служити після мобілізації в лютому

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк пояснив, що зараз в ЗСУ найбільше потрібні чоловіки для служби в піхоті.

Найбільш потрібні фахівці – це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога,

– зазначив він.

За його словами, беручи до уваги вік мобілізованих та стан здоров’я під час навчання після вручення мобілізаційного розпорядження, повернули фізичну підготовку для них в навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах. "Щоб за ті декілька місяців людина звикла до навантажень, необхідно щоб за нею хтось дивився, контролював її. Є відповідні фахівці, ми знову проводимо з ними зборові заходи, ми їх навчаємо і враховуємо це", – пояснив військовий.

Як довго триває навчання і кого відправляють на фронт в лютому

Військовослужбовець зазначив, що є відповідне рішення президента, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, в якому вказано, що кожен мобілізований, який приходить до ЗСУ, має пройти базову загальновійськову підготовку.

Це рішення виконується беззастережно. Є відповідні програми. Звичайно, раніше це були програми підготовки протягом декількох місяців. Станом на сьогодні програми підготовки дещо зменшені, внесено корективи, виходячи з практичної складової, наголос стоїть саме на практичній складовій,

– говорить Віктор Ніколюк.

Також відбувається фахова підготовка особового складу вже з огляду на ту військово-облікову спеціальність, на яку йде військовослужбовець.

Повідомляється, що підготовка продовжується також у військових частинах та оперативно-тактичних угрупованнях протягом ще двох – трьох тижнів, або одного місяця – безпосередньо до виконання бойових завдань.

За його словами, беручи до уваги те, що терміни були скорочені, але обсяги не зменшені, тому була врахована саме практична складова.

"Нами було внесено акцент на вправи з вогневої підготовки, вправи стрільб в обмеженому просторі, психологічні вправи, які дають можливість готувати військовослужбовця до ведення стрілецького бою. І решта психологічних вправ, які дають йому можливість діяти в обмеженому просторі, в окопі, в бліндажі, і, відповідно, стресостійкість до вибухів, обстрілів тощо", – розповів військовослужбовець.

Хто підлягає мобілізації з 1 лютого

З огляду на те, що поки що у Верховній Раді не подали новий законопроєкт про мобілізацію і він не був прийнятий, порядок мобілізації, категорії чоловіків, які підлягають призову та оповіщення залишаються незмінні. Оскільки існують обмеження щодо мобілізації в Україні, то відповідно до закону, призову підлягають такі чоловіки:

1) за віком і досвідом:

від 18 до 60 років ― якщо є досвід військової служби;

від 27 до 60 років ― якщо немає досвіду служби;

2) за станом здоров'я:

придатні у мирний і воєнний час за постановою ВЛК;

непридатні у мирний час, обмежено придатні у воєнний час за постановою ВЛК;

обмежено придатні у мирний час, придатні у воєнний час за постановою ВЛК;

3) за перебуванням на військовому обліку:

зняті з військового обліку, якщо минула підстава для цього ― після взяття на облік підлягають мобілізації;

виключені з військового обліку, які не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин після добровільного проходження ВЛК та отримання від неї постанови про обмежену придатність ― підлягають мобілізації;

4) за наявністю відстрочки:

не мають права на відстрочку;

не підлягають мобілізації, але можуть бути мобілізовані за власною добровільною згодою і проходити службу відповідно до закону.

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