Воєнний стан в Україні: що потрібно знати мобілізованим громадянам

В України триває загальна мобілізація та воєнний стан. Так, призову до служби підлягають військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки.

Адвокат Дмитро Франчук розповів виданню "РБК-Україна", які права мають мобілізовані громадяни.

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Право на навчання

Фахівець зазначив, що відповідно до законодавства, мобілізовані громадяни мають право на проходження навчання (воєнного інструктажу) перед відправкою на передову. Вони повинні пройти підготовку, що включає як загальні військові навички, так і спеціалізоване навчання, залежно від їх майбутньої військової спеціальності.

Кожен мобілізований має право на проходження повноцінного військового навчання, яке включає в себе теоретичні знання та практичні навички, необхідні для виконання бойових завдань,

– сказав правознавець.

Адвокат наголосив, що мобілізовані мають право на безпечні умови навчання. Зокрема місця проведення навчань мають бути обладнані відповідно до вимог безпеки.

Також мобілізованих в Україні повинні забезпечувати харчуванням, одягом, медичним обслуговуванням та іншими необхідними засобами під час навчання.

Які терміни навчання мобілізованих

Дмитро Франчук зазначив, що чітко визначених на законодавчому рівні термінів навчання в Україні немає. Він вказав, що тривалість військової підготовки може варіюватися залежно від роду військ, спеціальності та рівня підготовки мобілізованого.

Відтак, для того, щоб солдат міг ефективно виконувати бойові завдання, йому необхідний певний мінімальний час на навчання. Цей час визначається відповідними нормативними документами Міністерства оборони.

"Відправляти мобілізованого на фронт без попереднього навчання незаконно. Це порушує права людини та створює загрозу для життя і здоров'я як самого військовослужбовця, так і його побратимів", – додав адвокат.

Алгоритм дій, якщо права мобілізованого порушують

За словами експерта, у випадку, коли мобілізовані українці вважають, що їхні права порушуються, вони можуть:

Звернутися до командира частини та повідомити його про свої претензії та вимагати вжиття необхідних заходів

Звернутися до військової прокуратури та подати скаргу на порушення їхніх прав

Звернутися до громадських організацій, які надають юридичну допомогу військовослужбовцям

Він зазначив, що слід документувати усі факти порушення прав та збирати усі докази, які можуть підтвердити скарги мобілізованих.

Також Франчук підкреслив, що не треба боятися скаржитися та звертатися за допомогою, оскільки усі українці мають право на захист своїх прав.