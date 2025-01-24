Кого не можуть мобілізувати в лютому 2025: повний перелік

Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації до 9 травня. Відповідний законопроєкт направили на підпис президенту. Зауважимо, що в лютому не всі категорії військовозобов'язаних можуть бути мобілізовані.

Кого саме не можуть мобілізувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

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Кого не можуть мобілізувати в лютому

У лютому 2025 року в процесі мобілізації не передбачені зміни. Відповідно до статті 23 вище згаданого закогу, не підлягають призову на військову службу військовозобов'язані:

заброньовані на період мобілізації й на воєнний час за органами держвлади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, також підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, і перебувають на спеціальному військовому обліку;

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6 – 12 місяців, з наступним проходженням ВЛК;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років. Однак, окрім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці;

жінки й чоловіки, які мають дитину чи дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу;

жінки й чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, а також батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю (батьком чи матір'ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, чи рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи потребують постійного догляду;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини чи чоловіка з-поміж осіб інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Однак, окрім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи). У разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і чоловіка або дружину, що проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

керівники міністерств та їх заступники, керівники держорганів, органів держуправління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати , депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

судді, судді Конституційного Суду, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;

Уповноважений з прав людини;

голова та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, СБУ, СЗР, Нацгвардії, ДПСУ, Управління державної охорони України, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

держслужбовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в пунктах 3 – 15 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Також призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (повний перелік зазначений у частині 3 статті 23 Закон України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку");

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час здійснення заходів з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності у листопад 2013 – лютому 2014;

особи, щодо яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Зверніть увагу! Особи, зазначені пунктах 1 – 5 частини 3 статті 23 вище згаданого закону, у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" чи базову військову службу. Можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Окрім того, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку зі звільненням з полону. Можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Зауважимо, також не підлягають мобілізації виключені з військового обліку та громадяни, які досягли граничного віку несення служби, – 60 років.