Мобілізація у 2025 році: кого можна забронювати через Дію

З 1 грудня підприємства, яка зберегли статус критичності під час аудиту, можуть бронювати працівників лише онлайн. Зокрема, через портал Дія.

Хто саме може бути заброньований через Дію, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

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Бронювання працівників через Дію у 2025 році

Категорії працівників, що підлягають бронюванню за новим порядком, а також обсяг бронювання залежно від органів влади чи підприємств, установ та організацій визначено у пунктах 5 – 13 постанови 1332.

Обов'язково підлягають бронюванню військовозобов'язані, які працюють на таких посадах або в таких сферах:

посади категорії "А", – керівники обласних, районних адміністрацій (включаючи військові адміністрації); мери, голови обласних, районних, сільських і селищних рад;

критично важливі підприємства, – бенефіціарні власники, які не є працівниками. Також члени наглядових рад стратегічних підприємств (активи понад 200 мільйонів гривень) і економічно важливих компаній (активи понад 2 мільярди гривень або дохід понад 1,5 мільярда гривень на рік);

міжнародні та спортивні сфери, – працівники установ ООН, міжнародних організацій, українських представництв, які мають офіційний статус; члени штатних збірних команд з олімпійських і неолімпійських видів спорту;

паливно-енергетичний комплекс, – працівники та підрядники, які залучені до безперебійної роботи енергосистеми й газотранспортної системи;

технічні спеціалісти, – працівники аварійно-відновлювальних бригад операторів мобільного зв’язку та інтернету;

Фахівці у сфері протезно-ортопедичного виробництва.

Для інших категорій працівників бронюється 50% військовозобов'язаних,

– наголосили в Міністерстві.

Уточнили, в органах влади й місцеве самоврядування посади категорій "Б" і "В". Окрім того, Працівники інших державних органів (поліції, НАБУ, ДБР, прокуратури, ДСНС, БЕБ).

Щодо критично важливих підприємств, – працівники, які виконують ключові функції. Міжнародні проєкти та гуманітарна діяльність, – виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги. Також можуть бути заброньовані працівники Червоного Хреста й інших українських гуманітарних організацій.

Щодо іноземних компанії та медіа, – посади у представництвах міжнародних компаній (для медіа до 15 осіб — 100%, понад 15 — 50%).

До речі, Міноборони може ухвалити рішення про збільшення кількості працівників, які підлягають бронюванню, якщо це необхідно для забезпечення функціонування важливих сфер.

"Ці правила дозволяють збалансувати потреби оборони країни з необхідністю підтримки критичних секторів економіки та управління", – наголосили в Мінцифри.