В Україні триває загальна мобілізація через продовження воєнного стану. Водночас законодавство визначає низку категорій українців, які не підлягають мобілізації або мають право на відстрочку.

Підстави для отримання відстрочки та категорії людей, які можуть на неї розраховувати, зазначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

Кого не мобілізують цієї осені?

В Україні до 5 листопада 2025 року діє воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час чоловіки віком від 25 до 60 років можуть бути призвані до лав Збройних сил України. Водночас Закон передбачає низку винятків.

Не підлягають призову або мають відстрочку:

працівники, заброньовані державою чи об'єктами критичної інфраструктури;

особи з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним за висновком військово-лікарської комісії;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

громадяни, які здійснюють догляд за хворими батьками;

студенти;

народні депутати;

громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.

Варто зауважити, що це основні категорії населення, які не підлягають мобілізації. Також існують інші підстави, передбачені законом.

