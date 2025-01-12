Чи можуть мобілізувати в армію Свідків Єгови: у ТЦК дали вичерпну відповідь

Під час мобілізації окремі категорії громадян стверджують, що їхні релігійні переконання не дозволяють їм тримати зброю в руках та користуватися нею. Однак на час воєнного стану альтернативної служби в армії немає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь начальника Львівського обласного ТЦК та СП, полковника Артура Ніязова на запит "Еспресо.Захід".

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Чи можуть Свідки Єгови уникнути мобілізації в армію

Артур Ніязов зазначив, що, відповідно до українського законодавства, альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством.

На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу й особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення,

– зазначив начальник Львівського ОТЦК.

Водночас він пояснив, що, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Крім того, у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено винятковий перелік підстав, які виключають призов на військову службу під час мобілізації. Релігійних переконань, які давали б право на проходження альтернативної (невійськової) служби, в переліку немає.

Відповідно, члени релігійних організацій, зокрема і Свідків Єгови, підлягають на військову службу.

Артур Ніязов також зауважив, що всі без винятку посади у Збройних Силах України передбачають видачу особовому складу зброї та її використання, зокрема під час навчань та проходження базової військової підготовки.