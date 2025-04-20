Про що обов'язково треба повідомляти ТЦК: юрист пояснив

В Україні продовжили загальну мобілізацію і воєнний стан. Військовозобов'язані мають повідомляти ТЦК про зміну персональних даних.

В інтерв'ю "Українському радіо" адвокат Роман Кичко розповів, про які зміни потрібно повідомляти у ТЦК та СП, передає 24 Канал.

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Що каже юрист

Кичко зауважив, що військовозобов'язані обов'язково мають повідомляти ТЦК про зміну персональних даних. Вони мають зробити це упродовж 7 днів. Йдеться про зміну таких даних, як:

сімейного стану,

місця проживання (перебування),

номерів зв'язку,

адреси електронної пошти,

освіти,

місця роботи,

посади,

стану здоров'я (зокрема, встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

Якщо ж військовозобов'язаний не повідомить про це в семиденний термін, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Йдеться про штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Зверніть увагу! За словами юристки Юлія Засоби, "особа не притягається до адміністративної відповідальності, якщо ТЦК та СП можуть отримати її персональні дані шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, зокрема публічними базами даних, держателями яких є державні органи".