Мобілізація студентів: хто не зможе отримати відстрочку у 2025 році

Під час мобілізації деякі студенти можуть отримати відстрочку від призову. Однак, її надають не всім здобувачам освіти.

Відстрочку можуть отримати лише здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною чи дуальною формою та здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Факти ICTV.

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Які студенти не зможуть отримати відстрочку

Деякі категорії студентів можуть бути мобілізовані, а саме:

студенти вечірнього чи заочного відділення;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;

студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Зауважимо, що студенти, які переходять з курсу на курс під час канікул, зберігають своє право на відстрочку. Проте, якщо студент вступає через вступну кампанію, щоб здобувати новий рівень освіти, і є розрив між семестрами, як у випадку вступу після бакалаврату на магістрату, його можуть мобілізувати.

Чи мають аспіранти право на відстрочку

Аспіранти, докторанти та ті, хто навчається на інтернатурі також можуть отримати відстрочку. Однак, щодо аспірантів у 2025 році впровадять певні зміни, що може вплинути на право оформити відстрочку.

Зокрема, планується скасування денної форми навчання для аспірантів, які навчаються на контрактній основі. Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак каже, що це рішення спрямоване на те, щоб запобігти зловживанню правом на відстрочку від призову.

Остаточне рішення щодо цих змін можуть ухвалити найближчими місяцями. Відповідно, аспіранти, що навчаються на контрактній основі, не зможуть отримати відстрочку. Зазначимо, що це рішення не стосуватиметься чоловіків, які вступили на аспірантуру раніше.