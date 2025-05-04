Мобілізація в Україні: що потрібно перевірити людині при отриманні повістки

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають, тому ТЦК продовжують видавати повістки військовозобов'язаним громадянам. Правильно видане оповіщення має юридичну силу.

Про те, які дані повинна мати повістка для уточнення військово-облікових даних 24 Канал розповідає з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

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На що варто звернути увагу при отриманні повістки

Повістку для оновлення даних людина може отримати в будь-якому місці: на вулиці, на роботі чи вдома. Її вручення не означає відправку на фронт, але громадянин, який її отримав має в зазначений час прийти до ТЦК і СП.

Якщо в людини є підстави для відстрочки, про це варто повідомити до ТЦК. У іншому випадку військовозобов'язаного можуть відправити на ВЛК. Але варто пам'ятати, що лише правильно оформлена повістка вважається чинною.

Так, в бланку має бути зазначено:

назву міського чи районного ТЦК і СП, що видає повістку;

реєстраційний номер повістки;

мета виклику до ТЦК;

мета виклику до ТЦК; прізвище, ім'я та по батькові людини, якій вона видається;

її дата народження;

місце, день і час явки за викликом;

Дані посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання;

Дані керівника ТЦК або його відділу.

Якщо повістка сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів – на ній має також бути дата накладання електронного підпису.

Також в документі має міститися інформація про те, що може загрожувати людині за неявку до ТЦК і про обов'язок повідомити про причини неявки.

Адвокати радять людям обов'язково перевіряти:

правильність написання всіх особистих даних;

наявність мети виклику, підпису керівника ТЦК або печатки.

Громадяни мають право перевірити, чи має право співробітник ТЦК видавати повістки. У нього має бути розпорядження (наказ) керівника ТЦК та СП про оповіщення призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Звичайно ж, громадянин може відмовитися від повістки, якщо якісь дані внесені не правильно або ж взагалі відсутні. Також її можна не брати, якщо її вручила не уповноважена для цього особа.

Пам'ятайте! Якщо відмова від повістки була без причини, то після розгляду акту про відмову керівником ТЦК та СП з людини можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку. Штраф можна оскаржити в суді.

До слова, якщо повістка не відповідає вимогам, не містить реєстраційного номера в Єдиному державному реєстрі призовників або не має кваліфікованого електронного підпису керівника ТЦК та гербової печатки ТЦК – вона вважається недійсною.