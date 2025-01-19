Чи треба обмежено придатним проходити ВЛК: у Міноборони дали роз'яснення

З 4 травня 2024 року в Україні скасували статус "обмежено придатний" до військової служби. Усі громадяни, які його мали, до 4 лютого 2025 року, підлягають повторному медичному огляду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Що треба знати обмежено придатним

У Міністерстві оборони пояснили, чому потрібно пройти медогляд, а також які можуть бути наслідки у разі порушення вимог законодавства.

Громадяни України, які до внесення змін у законодавство про військовий обов'язок і військову службу (до 4 травня 2024 року) були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно,

– зазначили в оборонному відомстві.

Організацією медогляду й уточненням інформації займаються ТЦК за місцем проживання військовозобов'язаного.

Наразі проходження військово-лікарської експертизи можливе тільки за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов'язаного повісткою. Якщо ж повістки не було, громадяни можуть особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення.

Які постанови сьогодні приймає ВЛК / Інфографіка Міноборони

Якщо особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ у Резерв+ залишиться без змін. Однак, якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов'язаний не виконає умови, – у застосунку з'явиться статус "у розшуку".

Важливо! Ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або під час дії правового режиму воєнного стану дійсна протягом 1 року з дня закінчення медичного огляду. Тобто потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію.

У Міноборони наголосили, що невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за це може бути накладено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.