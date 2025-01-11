Мобілізація в Україні: кого можуть зняти з військового обліку

Чоловіки в Україні, яким виповнилося 17 років, повинні стати на військовий облік. До 25 років вони перебувають на обліку призовників, а згодом стають на облік військовозобов'язаних та підлягають мобілізації.

Проте в деяких випадках їх можуть зняти або виключити з обліку. Про це повідомляє 24 Канал.

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Коли призовників можуть зняти з військового обліку

Зауважимо, що виключення з військового обліку відрізняється від зняття. Виключені з військового обліку втрачають статус призовника чи військовозобов'язаного. Після цього їм не потрібно ставати на військовий облік чи проходити ВЛК. Їх також не можуть призвати на службу під час мобілізації.

Натомість зняття з військового обліку завжди тимчасове. Люди з цим статусом не припиняють бути призовниками чи військовозобов'язаними. Після зняття з обліку в одному органі, потрібно стати на нього в іншому.

Призовників можуть зняти з військового обліку, якщо вони:

досягли 25-річного віку;

пройшли базову військову підготовку;

звільнені від проходження базової військової підготовки через непридатність за станом здоров’я;

переїхали в іншу місцевість і повинні стати на військовий облік в іншому ТЦК та СП;

прийняті на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

отримали звання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;

направлені на альтернативну (невійськову) службу;

направилені до установ виконання покарань (ув'язнені).

Коли військовозобов'язаних можуть зняти з військового обліку

Військовозобов'язаних можуть зняти з обліку, якщо:

вони переїхали в іншу місцевість;

їх призвали чи прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

їх зарахували до військового оперативного резерву;

їх прийняли на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;

їх направили до установ виконання покарань (ув'язнили);

а також в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки чи розвідувальних органів.

Які документи потрібні, щоб знятися з обліку

Для того, щоб знятися з військового обліку, потрібно особисто звернутися до ТЦК та СП з такими документами:

письмова заява, у якій будуть вказані підстави для зняття обліку;

паспорт;

військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, приписне посвідчення);

документи, які будуть підтверджувати підстави, що вказані у заяві.

Зазначимо, що призовник чи військовозобов'язаний вважається знятим з військового обліку, коли йому ставлять відповідну відмітку у військово-обліковому документі.

Протягом 7 днів після зняття він повинен знову стати на облік, але вже в іншому ТЦК та СП, якщо військовозобов'язаний переїхав в іншу місцевість.

Зауважимо, що звернутися до органу можна не раніше за три дні до того, як військовозобов'язаний чи призовник поїде з місця, де проживає, а змінювати місце проживання можна лише повідомивши ТЦК.