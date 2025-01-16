Чи законні мобілізація та робота ТЦК: у ЗСУ розставили крапки над "і"

Від початку дії воєнного стану та мобілізації в Україні поширювалося багато мітів, мовляв, ці обидва процеси незаконні. Насправді мобілізаційний процес та робота ТЦК регламентована нормами українського законодавства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар офіцерки Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратів для KyivFM.

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Робота ТЦК та мобілізація є законними

Наталія Кіндратів пояснила, що ще від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська пропагандистська машина поширювала міти про те, що нібито мобілізація взагалі не є законною, що вона не має відбуватися, і що в Україні не оголошений стан війни.

Представниця Сухопутних військ зазначила, що тоді дуже поширені були відеоролики, де різні блогери пояснюють, що, мовляв, в Україні має бути стан війни, а не воєнний стан, тому нібито мобілізація відбувається незаконно, а ТЦК – це "приватна структура" тощо.

Це не так. Законодавча база чітко визначає про те, що в нас є основне положення про діяльність ТЦК, та СП, підписано 23 лютого 2022 року. Тут чітко визначено, що таке територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і яке його основне завдання,

– пояснила офіцерка.

Ще одним з мітів, за словами Кіндратів, були тези, що це ТЦК начебто не є юридичними особами. Водночас у положенні наголошено, що ТЦК та СП областей, міст Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах казначейства.

"Тобто ті ТЦК та СП, які їм підпорядковуються, – це районні, міські, хоча вони не є окремими юридичними особами, але вони є відокремленими підрозділами вищезгаданих ТЦК", – зазначила офіцерка.

Зрештою офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ резюмувала, що законодавчо говорити про те, що ТЦК – це щось незаконне, приватне, чи взагалі ніяк не визначені організації, – це неправильно та некоректно.