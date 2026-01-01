За яких умов повістка є врученою: у Міноборони пояснили, коли варто з'явитися в ТЦК

За ухилення від мобілізації в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, зокрема штрафи за неприбуття за повісткою. У Міноборони пояснили, коли повістка вважається врученою та що чекає, якщо її ігнорувати.

Сплата штрафу не звільняє від повістки. Про це пише 24 Канал з посланням на Міністерство оборони України.

Коли повістка вважається врученою?

У Міністерстві оборони роз'яснюють, що врученими вважаються повістки, які були надіслані поштою або вручені особисто представниками ТЦК та СП. Кожна така повістка фіксується в реєстрі "Оберіг" з відміткою про відправлення або вручення.

Якщо військовозобов’язаний не з'явився у визначений час, це не звільняє його від обов'язку прибути до ТЦК – незалежно від дати фактичного отримання повістки. У разі, якщо людина стверджує, що не знала про повістку, необхідно надати підтвердження – наприклад, довідку з пошти про її недоставлення. За наявності таких доказів ТЦК може зняти порушення.

Яка відповідальність передбачена за ігнорування повістки?

У Міноборони наголошують, що якщо повістку вручено належним чином, особа вважається попередженою про відповідальність, передбачену адміністративним і кримінальним законодавством України.

Зверніть увагу! Систематичне ігнорування повісток може стати підставою для кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Сплата штрафу за неприбуття за повісткою в Резерв+ відбувається за тим самим алгоритмом, що й за несвоєчасне оновлення даних. Для цього потрібно подати заяву про визнання порушення в розділі "Штрафи онлайн".

Протягом трьох днів ТЦК розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього з'являється можливість сплатити 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми штрафу. На оплату надається 20 днів. Якщо в цей термін штраф не сплатити, доведеться заплатити повну суму – 17 000 гривень, а ще через 20 днів вона подвоюється до 34 000 гривень.

Після сплати штрафу в застосунку зникає позначка про порушення та так звана "червона стрічка".

Сплата штрафу не звільняє від обов'язку дотримуватися вимог військового обліку, тому повістки можуть надходити й надалі,

– підкреслюють у Міноборони.

У разі ігнорування штрафу протягом 40 днів справа передається до виконавчої служби, що може призвести до арешту рахунків, майна або внесення до реєстру боржників. Альтернативно штраф можна сплатити й офлайн – безпосередньо через ТЦК.

