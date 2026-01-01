За яких умов повістка є врученою: у Міноборони пояснили, коли варто з'явитися в ТЦК
- Повістка вважається врученою, якщо вона була надіслана поштою або вручена особисто; ігнорування може призвести до адміністративної та кримінальної відповідальності.
- Штраф за неприбуття за повісткою становить 8 500 гривень з можливістю підвищення до 34 000 гривень, якщо не сплачений вчасно.
За ухилення від мобілізації в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, зокрема штрафи за неприбуття за повісткою. У Міноборони пояснили, коли повістка вважається врученою та що чекає, якщо її ігнорувати.
Сплата штрафу не звільняє від повістки. Про це пише 24 Канал з посланням на Міністерство оборони України.
Коли повістка вважається врученою?
У Міністерстві оборони роз'яснюють, що врученими вважаються повістки, які були надіслані поштою або вручені особисто представниками ТЦК та СП. Кожна така повістка фіксується в реєстрі "Оберіг" з відміткою про відправлення або вручення.
Якщо військовозобов’язаний не з'явився у визначений час, це не звільняє його від обов'язку прибути до ТЦК – незалежно від дати фактичного отримання повістки. У разі, якщо людина стверджує, що не знала про повістку, необхідно надати підтвердження – наприклад, довідку з пошти про її недоставлення. За наявності таких доказів ТЦК може зняти порушення.
Яка відповідальність передбачена за ігнорування повістки?
У Міноборони наголошують, що якщо повістку вручено належним чином, особа вважається попередженою про відповідальність, передбачену адміністративним і кримінальним законодавством України.
Зверніть увагу! Систематичне ігнорування повісток може стати підставою для кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.
Сплата штрафу за неприбуття за повісткою в Резерв+ відбувається за тим самим алгоритмом, що й за несвоєчасне оновлення даних. Для цього потрібно подати заяву про визнання порушення в розділі "Штрафи онлайн".
Протягом трьох днів ТЦК розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього з'являється можливість сплатити 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми штрафу. На оплату надається 20 днів. Якщо в цей термін штраф не сплатити, доведеться заплатити повну суму – 17 000 гривень, а ще через 20 днів вона подвоюється до 34 000 гривень.
Після сплати штрафу в застосунку зникає позначка про порушення та так звана "червона стрічка".
Сплата штрафу не звільняє від обов'язку дотримуватися вимог військового обліку, тому повістки можуть надходити й надалі,
– підкреслюють у Міноборони.
У разі ігнорування штрафу протягом 40 днів справа передається до виконавчої служби, що може призвести до арешту рахунків, майна або внесення до реєстру боржників. Альтернативно штраф можна сплатити й офлайн – безпосередньо через ТЦК.
Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
Відстрочку від мобілізації можуть отримати особи, які доглядають за недієздатними родичами або ті, що мають інвалідність першої чи другої групи. Для звільнення зі служби необхідно підтвердити недієздатність родича через суд або його інвалідність, а також відсутність інших родичів, які можуть забезпечити догляд.
Відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані з сімейними обставинами, такими як наявність трьох і більше неповнолітніх дітей або тяжкохворих родичів. Термін відстрочки може відрізнятися залежно від обставин, а зміни можуть призвести до втрати права на відстрочку.