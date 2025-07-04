21-річна операторка дронів розповіла, що думає про мобілізацію жінок

Операторка дронів "Анаконда" висловилася щодо мобілізації жінок. Військовослужбовиця вважає, що воювати мають ті люди, які мають для цього відповідну мотивацію.

Про це Дар'я розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

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Що каже "Анаконда" про мобілізацію жінок

Операторка дронів зауважила, що скептично ставиться і до мобілізації, і до спроб її уникнення. На її думку, немає сенсу призивати на службу тих, хто не має мотивації воювати.

Також вона поділилася порадою для жінок, які замислюються над вступом до армії, але бояться через стереотипи.

Я б радила кожній перед цим попрацювати з психологом (сміється). Проте я не вважаю, що потрібно боятися самої служби. Є багато різної роботи – як бойової, так і не бойової,

– зазначила "Анаконда".

Військовослужбовиця підкреслила, що в армії служать дівчата на найрізноманітніших посадах – у штабах, на діловодстві, на кухні. За її словами, головне – обрати напрям, у якому можна бути максимально корисною.